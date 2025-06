La excelencia académica en Palencia tiene nombre propio este año tras la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Luna Jiménez Santos. Con una nota ... de 9,85 sobre 10, la alumna del IES Alonso Berruguete se ha convertido en la estudiante con mejor calificación de todo el campus palentino.

«Es una sensación rara, no me siento más lista ni mejor que nadie, pero estoy contenta de que el esfuerzo haya dado resultado», reconoce la estudiante palentina, que no esperaba alcanzar este logro, aunque lo recibe con humildad y serenidad.

Su objetivo es claro desde hace años, estudiar Medicina. «Desde 3º de la ESO lo tengo claro. Me llama mucho la atención el cuerpo humano y algo se activa en mí cuando oigo que puedo salvar vidas», explica. Su primera opción es la Universidad de Salamanca, aunque es consciente de que ni siquiera con la mejor nota de Palencia tiene asegurada una plaza. «Las notas de corte son muy exigentes y todo depende del resto de estudiantes. Aun así, me da tranquilidad de cara a elegir», admite.

Sobre la experiencia de la PAU con algunos cambios reseñables en esta edición, Luna Jiménez no esconde la presión. «El ambiente en segundo de Bachillerato es agobiante. Todo se acumula al llegar a la prueba, pero cuando haces el primer examen te das cuenta de que sabes más de lo que creías», comenta. La clave para ella ha sido mantener la constancia y aprender a gestionar las emociones.

Pese al miedo que genera la prueba entre los estudiantes, cree que no es tan temible como parece. «No es imposible, pero tampoco puedes presentarte sin estudiar. Lo importante es entender que no es el fin del mundo, hay muchas opciones más», aconseja.

Su método de trabajo durante este curso previo a la PAU ha sido clara, trabajo y organización. Una combinación idónea para conseguir un sobresaliente. «Lo que más cuesta es la constancia, el levantarte todos los días a estudiar, incluso cuando más cansada o estresada estás. También, lidiar con la presión de no fallar, porque por muy bien que lo hayas hecho hasta ahora, no garantiza que no vaya a haber un mal examen. Para ello es importante organizarse, para llegar a todo, y saber manejar tus emociones», explica.

Con la vista puesta en Salamanca y en su vocación médica, la estudiante con la mejor nota en la prueba de acceso en la provincia palentina concluye con una reflexión. «Ha merecido la pena, no por ser la mejor nota, sino por haberme demostrado que podía hacerlo. Ha sido un logro académico, pero sobre todo personal».