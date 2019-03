Una Quiniela sellada en Palencia con 14 aciertos hace ganar 148.008 euros a su portador Reguilón se lleva las manos a la cabeza durante el Real Madrid-Ajax, que ocupaba la segunda casilla de la Quiniela. / EP El punto de venta situado en el número 11 de la calle Rizarzuela validó el premio EL NORTE Palencia Viernes, 8 marzo 2019, 11:36

La Quiniela que se cerró ayer no era de las fáciles. Perdieron equipos llamados a lograr grandes gestas en Europa. Dos favoritos como El Real Madrid y el Paris Saint Germain dijeron adiós a la Champions y tanto el Arsenal como el Benfica cayeron derrotados. Prueba de la dificultad de esta 43 jornada de la Quiniela es que no hubo ni in solo ganador del pleno al 15. No obstante, un boleto validado en el punto de venta del número 11 de la calle Rizarzuela de Palencia tenía 14 aciertos, que permitirán a su portador ganar un jugoso premio de 148.008 euros.

También ha habido cinco boletos acertantes de tercera categoría, que han obtenido un premio de 13.875,75 euros en un sorteo que ha alcanzado una recaudación total de 925.050,00 euros. Para esta Quiniela había un bote total de 700.000 euros y la próxima, la del domingo 10 de marzo, pondrá en juego un bote total de 1.900.000 euros.