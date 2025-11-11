Quejas por las bajas temperaturas en urgencias del centro de salud de Saldaña Los pacientes alegan que hace 17 grados en la sala de espera, lo que consideran «condiciones poco dignas y nada adecuadas para la atención médica»

El Norte Palencia Martes, 11 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Pacientes del centro de salud de Saldaña denuncian «la grave situación de deterioro que sufre el centro, especialmente en la sala de urgencias y emergencias, donde la calefacción permanece averiada desde hace varios meses». Afirman que el personal sanitario y los usuarios deben soportar temperaturas de 17 grados en la sala de espera y también en las consultas, alegando que, como medida temporal, «se han colocado radiadores eléctricos encendidos las 24 horas, que resultan insuficientes para calentar los espacios y suponen además un elevado gasto energético».

«El panorama es tan preocupante que los profesionales sanitarios se ven obligados a atender con abrigos dentro de las consultas, mientras los pacientes esperan en condiciones poco dignas y nada adecuadas para la atención médica», continúa el escrito de los pacientes de Saldaña, quienes exigen «una intervención inmediata para restablecer el sistema de calefacción y garantizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones».

Por su parte, desde la Junta de Castilla y León afirman que se ha ido trabajando durante todo el año en el mantenimiento y limpieza del sistema de calefacción, si bien parece ser que los problemas detectados tienen su origen en el diseño y configuración del sistema de calefacción, que afecta a la distribución térmica uniforme y a un rendimiento adecuado en determinadas zonas del centro. Por este motivo se están llevando a cabo actuaciones técnicas de mayor calado para resolver los problemas de manera eficaz y en el menor tiempo posible.