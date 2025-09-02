Un punto informativo sobre violencia de genero y mujeres con discapacidad La asociación Amudis explica en la Plaza Mayor cómo este tipo de agresiones se incrementan en las fiestas y durante el verano

Esther Bengoechea Martes, 2 de septiembre 2025, 07:26

Mariposas de colores, cada una diferente, con su peculiaridad y su vuelo único. «Las mariposas son nuestro símbolo y las hacemos nosotras, junto con los pompones», afirmaba Elena Verdeja, presidenta de Amudis, la asociación de mujeres con discapacidad de Palencia, que este lunes instaló un punto informativo en la Plaza Mayor. «Hemos querido dar visibilidad a la entidad, para que la gente nos conozca un poco más. La mujer con discapacidad sufre mucha más violencia de género con respecto a las mujeres en general porque son mucho más vulnerables. Incluso puede sufrirla de su propio cuidador», aseguró.

La mesa informativa se instaló en plenas celebraciones de San Antolín «porque en las fiestas siempre se produce un índice mayor de violencia de género, también en verano». A los pompones y las mariposas le acompañaban carteles con el eslogan 'Con voz propia', un proyecto que desarrolla conjuntamente Amudis, Cocemfe y el Ayuntamiento de Palencia. «Es para dar visibilidad a este tipo de violencia de género con mujeres con discapacidad», aseveró Verdeja, quien arrojó el dato de que un 40% de mujeres con discapacidad sufre violencia de género frente a un 32% del resto de mujeres. Estos carteles se irán colocando en distintos puntos estratégicos y Ceas en los próximos meses, al igual que se proyectarán unos vídeos realizados con la misma finalidad.