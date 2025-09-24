Los puestos vacantes de la Plaza de Abastos saldrán a licitación antes de fin de año

Un año y dos meses han pasado desde la aprobación del nuevo reglamento de la Plaza de Abastos. Se trata de una nueva forma de ... regular el funcionamiento interno del mercado municipal, que permite una más ágil relación de los usuarios de los puestos con el Ayuntamiento, pero también facilita la apertura de los puestos ahora cerrados, ya que se han cambiado numerosos requisitos, como la obligación de que sean solo puestos de alimentación.

Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el principal atractivo de ese nuevo reglamento, precisamente el encaminado a reactivar y dinamizar la actividad económica con la llegada de nuevos establecimientos, todavía no ha dado sus frutos, dado que el Ayuntamiento no ha logrado aún lanzar un nueva convocatoria para la ocupación de los puestos vacíos, algo que no se hacía desde el año 2017 y con numerosas limitaciones ahora ya eliminadas.

«La convocatoria está ya en manos del Departamento de Contratación. Falta la revisión final para poder sacar esa convocatoria, que debe ser una de las prioridades del Ayuntamiento para los próximos meses, puesto que el objetivo es que pueda lanzarse antes de final de año», explica la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, quien señala que el objetivo es llenar el máximo posible de esos puestos que en la actualidad se encuentran vacíos. «Queremos sacar alrededor de treinta, a ver cuántos podemos llenar. Estamos recibiendo consultas de personas interesadas por instalar un negocio en la Plaza de Abastos, hay interés, principalmente de puestos de alimentación, pero también de otros sectores, porque la nueva regulación ahora lo permite, siempre que no se trate de una actividad que resulte incompatible con la alimentación», señala la edil.

Pero no solo el Ayuntamiento, propietario del edificio, tiene un especial interés en el relanzamiento de la actividad con la apertura de nuevos establecimientos, puesto que son los propios actuales usuarios de los puestos los que demandan un rápida convocatoria. «Estamos a la espera. A todos nos beneficia que haya más actividad, porque ahora la imagen con tantos puestos cerrados no es buena», explica el presidente de la asociación de empresarios de la Plaza de Abastos, Israel Tapia, quien señala que en la actualidad son 37 los puestos abiertos, mientras que más de una treintena se encuentran cerrados, a las espera de la ansiada convocatoria. «Hace muchos años que no hay ninguna apertura y con el nuevo reglamento se van a poder hacer convocatorias todos los años y sin las limitaciones de antes. No tenía sentido que en un puesto de una pescadería cuando cerraba solo se pudiese abrir otra pescadería, por ejemplo. Eso limitaba mucho. Había restricciones para hacer una ampliación o cualquier mejora«, señala Israel Tapia, quien indica que la apertura a otros sectores no vinculados a la alimentación puede también facilitar el impulso económico de la plaza.

Pero aunque la apertura de nuevos puestos deba todavía esperar algunos meses, el mercado municipal no ha estado en el último año exento de actuaciones de mejora, dado que se ha renovado el sistema de calefacción y de agua caliente, se han colocado puertas nuevas y cortinas de aire, además de implantarse un dispositivo de taquillas inteligentes, una parte de ellas refrigeradas, destinadas a la recogida de pedidos fuera del horario habitual de la plaza.

Las taquillas llevan ya funcionando varios meses, pero su funcionamiento todavía no se ha podido desplegar por completo, debido a que hasta hace unas pocas semanas no se ha procedido a instalar las nuevas puertas automáticas, cuya colocación es fundamental para que el mercado pueda cerrarse durante la noche o fuera del horario habitual de venta, pero permitiendo el acceso a la zona de las taquillas, ya que se localizan en un espacio independiente del resto de la plaza. «Está funcionando. Hay días que hemos tenido problemas, pero ha sido por la actualización del software, aunque ya se está corrigiendo, para que todo funcione a la perfección. Y es una lástima que todavía no podamos ofrecer un servicio más amplio, ya que al no poder contar con las nuevas puertas, hemos tenido que cerrar el acceso a la hora en la que nosotros cerramos los puestos y la plaza queda totalmente cerrada. Cuando dispongamos de las llaves de las nuevas puertas, podemos cerrar el paso al mercado y dejar solo abierta la puerta que permite acceder a las taquillas, como si es de madrugada. Eso sí que dará un buen servicio al cliente», manifestó Israel Tapia.

En cuanto a las nuevas puertas, la instalación todavía se encuentra en periodo de prueba, por lo que en los últimos días se han producido diversos episodios de mal funcionamiento, que han obligado a que se quedasen abiertas, con lo que se producían molestas corrientes de aire. Sin embargo, esos problemas se están intentando resolver, dado que la instalación no está completa. «Es cierto que ha habido problemas, pero hay que tener en cuenta que es un sistema nuevo y que se está probando. Los técnicos están continuamente por aquí y en general funcionan bien. Como se abren en forma de S, no hay corrientes continuas y es mucho más agradable. Además, aún quedan por colocar las cortinas de viento y los remates y los embellecedores, porque ahora está todavía un poco feo», señala el comerciante.

El presidente de los empresarios de la Plaza de Abastos se muestra además confiado en que el nuevo sistema de aerotermia permita una climatización adecuada del mercado, especialmente durante los meses fríos del invierno. Se han instalado bombas de calor que prestarán el servicio a través de la red de suelo radiante con la que ya contaba el edificio. «Hasta ahora se han hecho pruebas y parece que va a funcionar bien, pero habrá que verlo cuando realmente llegue el frío. Yo estoy convencido de que se va a notar esta nueva calefacción, a pesar de que hay zonas en la que las tuberías del suelo radiante están estropeadas y no pasa bien el calor», manifestó el presidente de los empresarios.