La Plaza de Abastos contará el próximo invierno con un nuevo sistema de calefacción

José María Díaz Palencia Viernes, 14 de febrero 2025, 19:26 Comenta Compartir

Arranca ahora el proceso de licitación, con plazo para presentar ofertas hasta el 4 de marzo. Esto supone que el inicio de los trabajos difícilmente podrá llevarse a cabo antes de junio. A esto habrá que añadir los dos meses de plazo que se concederán a la empresa que finalmente resulte adjudicataria para completar todas las instalaciones, con lo que, si no se presentan ningún problema de fuerza mayor o se invalidan los pliegos de la licitación, como ya ha ocurrido en otros contratos de la Plaza de Abasto, el nuevo sistema de climatización, ya que dispone de calefacción y aire acondicionado, podrá estar operativo para el tramo final del verano.

Se trata de un sistema de aerotermia por suelo radiante, que pondrá fin al actual suministro de combustible fósil para las calderas. Además, el proyecto de la Plaza de Abastos, incluye una segunda parte, centrada en la reducción del consumo eléctrico, mediante el autoabastecimiento a través de un complejo de placas solares que se instalará en la cubierta del edificio.

Estos son los datos generales del nuevo expediente de contratación que ha pasado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia y que ya puede consultarse también en el Plataforma de Contratación de las Administraciones Públicas, que depende del Ministerio de Hacienda. El pliego de cláusulas administrativas establece un importe máximo para la licitación de estos trabajos de 377.432 euros, con el IVA incluido. Se fijan también dos meses de plazo para la ejecución de las obras y el contrato puede dividirse en dos lotes, uno destinado a la instalación del sistema de climatización y de agua caliente sanitaria a través de aerotermia, y un segundo lote, para el proyecto de placas fotovoltaicas.

«Yo no me atrevo a prometer nada, porque ya sabemos cómo son los trámites en el Ayuntamiento», afirma la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, en relación a los plazos que se barajan para que puedan entrar en funcionamiento los nuevos sistemas de climatización, aunque sí muestra su satisfacción porque haya salido adelante el expediente de contratación. «Estoy muy contenta, por supuesto, aunque también lamento que no haya podido ser mucho antes. Lo teníamos todo previsto para que se hubiese licitado el año pasado, pero al final, hubo que revisar los expedientes y no ha podido ser hasta ahora. Ahora con lo que hay que quedarse es que la Plaza de Abastos tendrá próximamente un sistema energético mucho más eficiente y limpio», manifestó la edil.

Esta actuación se financia con una subvención concedida por la Junta de Castilla y León en el año 2023. El primero de los dos lotes que figuran en el contrato cuenta con un presupuesto propio de 276.569 euros, con el IVA incluido, mientras que el destinado a la instalación fotovoltaica se licita con un valor base de 100.863 euros.

En el pliego de condiciones se especifica que en estos momentos el mercado municipal se calefacta mediante seis calderas de gas natural distribuidas por el edificio, pero se indica que se trata de un sistema obsoleto de escasa eficiencia energética. Por ello, se propone la instalación de un nuevo modelo basado en la aerotermia, que generará calor, además de aire acondicionado. El objetivo es sustituir las calderas, pero mantener la actual red de distribución mediante suelo radiante. Se plantea también un nuevo sistema de producción del agua caliente sanitaria, con una nueva red de distribución hasta los puestos de venta. Se especifica además que los aparatos necesarios para la instalación de la aerotermia se colocarán en la cubierta del edificio colindante que se puede utilizar como bar o quiosco.

Uno de los aspectos más destacados del pliego de condiciones es que el Ayuntamiento ha tenido la prevención de incluir como posible mejora en la oferta que hagan las empresas licitadoras unas obras complementarias que se quieren llevar a cabo en el edificio, pero que no podían incluirse directamente como obras obligatorias, puesto que se había recibido la subvención para un proyecto con unas características concretas, en las que estas actuaciones no estaban incluidas. El Ayuntamiento ha tratado el pasado año de ejecutar estas obras complementarias en el marco de otra subvención, pero no tuvo tiempo material para sacar adelante el proyecto, por lo que perdió la ayuda europea que le habían concedido y la obra quedó sin hacer.

Se trata de una mejora también de eficiencia energética basada en la colocación de un nuevo sistema de puertas de acceso y de barreras de calor, para evitar la pérdida de temperatura. Las empresas que incluyan estas actuaciones complementarias en sus ofertas recibirán más puntos para hacerse con el contrato.

En cuanto a las placas fotovoltaicas del segundo lote, se quieren instalar más de setenta paneles en el tramo de cubierta más elevado del edificio principal, en la vertiente sur, que da hacia la Diputación Provincial. También se incluyen mejoras como la sustitución del cuadro eléctrico o la telegestión para el controlo de las instalaciones.

Pérdida de todas las subvenciones del proyecto 'Palencia de compras' y búsqueda de un relevo No fue 2024 un buen año para los proyectos de la Concejalía de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia. Por diferentes causas, en su mayoría vinculadas a problemas en la elaboración de los pliegos de condiciones, buena parte de los proyectos de mejora previsto para el comercio local se quedaron en el tintero. El Consistorio disponía de una subvención concedida por el Ministerio de Industria que superaba los 430.000 euros para un proyecto denominado 'Palencia de Compras' que incluía hasta diecinueve actuaciones diferentes. Hasta ahora se había conocido la pérdida de unos 90.000 euros en ayudas por la imposibilidad de sacar adelante diferentes proyectos vinculados a la mejora de la Plaza de Abastos, como la instalación de taquillas inteligentes para la recogida de productos. Sin embargo, en la última reunión de la Comisión de Impulso Económico, celebrada este viernes, se ha dado a conocer que finalmente el Ayuntamiento tendrá que devolver la totalidad de la subvención de 437.000 euros recibida para el proyecto 'Palencia de Compras' al no haber podido ejecutar al menos el 60% de los proyectos que inicialmente se habían planteado. Ante esta situación, la Concejalía de Impulso Económico ha tenido que iniciar una nueva búsqueda de financiación para poder sacar adelante algunos de estos proyectos aparcadas, especialmente el de las taquillas inteligentes y refrigeradas de la Plaza de Abastos. Así, el Ayuntamiento ya ha presentado una solicitud para recibir una nueva subvención para este proyecto. Se trata de una convocatoria autonómica, cuyo plazo de presentación de solicitudes se cerró el 14 de enero, y que está destinada a la mejora y modernización de los mercados municipales. Se concede hasta un máximo de 60.000 euros, para cubrir hasta el 75% del proyecto. Pero además, la Concejalía de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia tiene previsto concurrir a nuevas convocatorias que publique la Junta para la transformación de esos mercados municipales en mercados de excelencia.