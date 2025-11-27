Protesta de los sindicatos educativos por la falta de personal administrativo y laboral Los representantes de los trabajadores del sector de la educación estiman que las vacantes son del 30% lo que genera un colapso en la gestión de los centros

El Norte Palencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Representantes de la Junta de Personal Docente no Universitario de Palencia y Comité de Empresa de Educación se han concentrado ante las dependencias de la Delegación Territorial de la Junta para protestar por la falta de personal administrativo y laboral tanto en los centros educativos de la provincia, como en las propias oficinas de la Dirección Provincial de Educación.

Los representantes sindicales estiman que el déficit de personal se sitúa en estos momentos en torno al 30%, con lo que denuncian que se está produciendo un bloqueo sistemático en la gestión administrativa de colegios e institutos, que provoca además problemas añadidos a la situación del profesorado, especialmente de los equipos directivos de los centros. «Esta situación, que se arrastra desde hace años, afecta de manera directa al funcionamiento de los centros educativos, a los equipos directivos, al profesorado, al alumnado y a las familias, dificultando nuestro día a día y erosionando la calidad del servicio público educativo en nuestra provincia. El déficit de personal administrativo y laboral se ha convertido en una realidad crónica y estructural que provoca injustamente sobrecarga, estrés y problemas de salud en los trabajadores y trabajadoras«

En un manifiesto leído por los manifestantes se ha indicado que esta falta de personal laboral provoca retrasos en trámites de nóminas, contratos, becas, certificaciones o permisos; dificultades en la gestión económica y administrativa diaria; y sobrecarga para equipos directivos, que deben asumir tareas burocráticas además de su labor docente.

Por ello, desde los sindicatos educativos reclaman la revisión inmediata de la relación de puestos de trabajo de Educación en toda Castilla y León; la cobertura inmediata de todas las vacantes y sustituciones, tanto de personal administrativo como personal laboral, así como una planificación estable de plantillas que asegure un servicio público digno y eficiente.

Del mismo modo, se pide el reconocimiento del trabajo y la sobrecarga soportada por quienes mantienen el sistema a flote pese a la falta de recursos. «No pedimos privilegios, pedimos personal administrativo y laboral suficiente para que la educación pública funcione de forma eficiente. Por nuestros compañeros y compañeras, por nuestros centros educativos, por nuestra Dirección Provincial y, sobre todo, por el futuro de nuestro alumnado y de la sociedad palentina», se afirma en el manifiesto.