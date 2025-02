«Soy promiscuo artísticamente y en esa diversidad disfruto muchísimo»

Una producción a tres bandas –Rebeca Pérez Jiménez (Rebe al Rebes), Ana Donoso y Javier Prieto– construye 'Mar, o de cómo sobrevivir a un tsunami', ... una laureada y aplaudida pieza de circo contemporáneo profundo e intimista que aterriza este sábado 22, a las 19:30 horas en el Teatro Principal de Palencia. El gaditano Javier Prieto (1977), que lleva viviendo en Sevilla desde 1998, es el artífice de la ovacionada música de este montaje escénico, al que también aporta sus dotes interpretativas.

–'Mar…', que se estrenó en 2023, se ha llevado este año los premios Fetén (mejor espectáculo de noche), Lorca (mejor espectáculo de circo contemporáneo) y Talía (mejor música original)…

–Y, también, el PACA a mejor intérprete, que se lo dieron a Rebeca en 2023. La verdad es que no nos esperábamos tantos reconocimientos ni una acogida tan extraordinaria por parte del público. Este espectáculo aborda el duelo infantil por la pérdida de un familiar, pero el público adulto, como también vive ese tipo de duelo a lo largo de su vida, vincula sus experiencias a lo que estamos contando. Y lo que nos está pasando es que, al finalizar el montaje, se nos acercan muchas personas a hablarnos de sus propios procesos de duelo. Esta pieza está funcionando muy bien y estamos obteniendo una fantástica respuesta de los espectadores.

–Circo profundo e intimista, pero orientado a la belleza, a la emoción y al disfrute y cercanía con el público.

–Así es. Le hablamos directamente al público. Es un montaje muy íntimo y, a nivel plástico, es como si se estuviera pintando un lienzo; la escenografía es igual de protagonista que los actores.

–A esa plástica de la que habla, se unen la palabra y la música.

–La palabra es la parte más compleja porque Rebe es artista de circo y yo soy músico y, aunque ambos hemos hecho teatro, en esta ocasión nos hemos atrevido a actuar. Hay mucho discurso y, también, música en directo porque es lo que más me gusta.

–Como bien dice, en este montaje que presentará en Palencia, compagina las facetas de actor y músico...

–Yo he estudiado arte dramático y he trabajado mucho la narración de las canciones en mis conciertos. La diferencia en 'Mar…' es que tengo que levantarme de mi asiento de músico para interpretar la palabra, pero para mí es un lujo actuar y, más aún, que me dirijan, aunque reconozco que mi zona de confort es la música. Por otro lado, me hace ilusión actuar por primera vez en Palencia.

–¿Qué instrumentos toca en este espectáculo?

–Toco el 'handpan', que es un instrumento bastante particular; es una especie de tambor de acero con hendiduras de percusión melódica que rezuma un sonido un tanto oriental y muy relajante. Además, hago percusión flamenca y corporal; con mi cuerpo marco ritmos mientras voy caminando sobre el escenario. Y a todo esto se suma el discurso interpretativo.

–¿Sigue formando parte de Globusclown, compañía de teatro infantil en la que también ha participado como compositor, músico y actor?

–Sí, sí, actuamos el 1 y 2 de marzo en Sevilla. Sigo en este proyecto con Pablo Muñoz García, el alma de Globusclown a nivel escénico y un genio de las pompas de jabón. En esta compañía contamos con varios formatos, dirigidos tanto al público familiar como al adulto. Además de formar parte de Globusclown, sigo con mis conciertos en solitario y con mi trío, compongo música para documentales, soy pedagogo de flamenco, participo con la compañía de Lucas 'El Luco', un extraordinario bailaor francés afincado en Sevilla…

–Y, además, es un experto en 'handpan', instrumento con el que le reclaman en festivales y como docente.

–El 'handpan' es un instrumento nuevo, salió a la venta en el año 2000 y yo lo adquirí en 2004. Creo que soy la segunda persona de nuestro país que compró este instrumento y los cuatro o cinco músicos que empezamos a tocarlo en España estamos muy bien considerados y actúo en festivales específicos de 'handpan' y enseño a tocarlo.

–¡Es un 'picaflor' artístico!

–(Risas). Me hace gracia esa expresión. Yo siempre he dicho que soy promiscuo artísticamente. La promiscuidad artística te hace estudiar, crecer y ser mejor artista. Cuantas más disciplinas reúnas, más comprensión tienes de las artes en general. Además, vivir exclusivamente de la música no es nada fácil y tienes que diversificarte mucho, pero en esa diversidad artística disfruto muchísimo.

–De las artes escénicas, ¿qué le atrajo del circo contemporáneo para dedicarse a él?

–Creo que el teatro engloba todas las artes y te da plena libertad a la hora de expresarte en cualquier género. Yo me acerqué al circo contemporáneo hace cuatro años cuando Rebeca me propuso que le compusiera música para uno de sus espectáculos, una pieza que fue muy bien valorada y premiada en el festival Circada de Sevilla y de ahí nos pidieron que hiciéramos un montaje más largo y surgió 'Mar, o de cómo sobrevivir a un tsunami'. Con Rebe seguiré trabajando el resto de mi vida porque es una maravilla trabajar con ella.

–¿El circo contemporáneo ya está dignificado dentro de las artes escénicas y entre el sector de los programadores culturales?

–No. Creo que se están haciendo muchos esfuerzos y avances en este sentido. También pienso que la percepción sobre el circo contemporáneo es distinta en el norte de España que en el sur, donde se le sigue considerando un género dirigido al público familiar; el circo contemporáneo está más valorado en el norte que en el sur. Y, dentro de las artes escénicas, los premios Talía incluyen una categoría para este género, pero en otros galardones no existe esta nominación. Hoy en día, se empieza a dignificar un poquito más al circo escénico.

–De cara al presente año, ¿está horneando algún nuevo proyecto?

–Estamos haciendo la masa (risas), estamos en preproducción de un proyecto personal que se llamará 'El embustero' y que saldrá en diciembre de 2026. Y, también, participaré en un nuevo proyecto colectivo del que no puedo adelantar nada, y que se presentará a principios del próximo año.