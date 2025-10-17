El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El profesor en Palencia Felipe Bravo, nuevo director del iuFOR

El catedrático de la ETSIIAA releva a María Belén Turrión al frente del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:22

Comenta

El consejo del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible (iuFOR) de la Universidad de Valladolid ha elegido al catedrático de Planificación Forestal Felipe Bravo Oviedo como nuevo director. Bravo resultó elegido por mayoría absoluta de los miembros del consejo y asumirá el cargo por un mandato de seis años.

El Catedrático de la ETSIIAA releva a María Belén Turrión Nieves, catedrática de Edafología y Química Agrícola. En su intervención de cierre, Turrión subrayó el crecimiento del instituto, la consolidación de espacios de encuentro como las Jornadas de Jóvenes Investigadores y el impulso a la colaboración dentro y fuera del iuFOR. También destacó la creación de la Unidad Asociada Gestión Forestal Sostenible UVa–CSIC, la tracción de la Escalera de Excelencia y el avance hacia el reconocimiento como Unidad de Excelencia María de Maeztu.

Tuvo además un recuerdo especial para Rosario Sierra de Grado y Roberto San Martín Fernández, quienes formaron parte del equipo directivo del iuFOR, y puso en valor el relevo generacional que combina experiencia con el empuje de las nuevas generaciones.

El nuevo director ha anunciado una línea continuista, con la intención de mantener el equipo directivo actual. El iuFOR es el único instituto de la Universidad de Valladolid con miembros en varios campus -Palencia, Soria y Valladolid-, lo que subraya su vocación intercampus y colaborativa. Además, el iuFOR, cuenta con 17 diferentes líneas de investigación y una plantilla de más de 100 personas dedicadas a conseguir un objetivo: convertirse en un referente en la investigación tanto nacional como internacional dentro del ámbito forestal.

