'Huérfanos' clausura este sábado, a las 20:30 horas, la cuadragésimo sexta edición del Festival de Teatro 'Ciudad de 'Palencia' en el Principal. ... Esta obra, cuyo texto firma el dramaturgo británico Dennis Kelly, adentra a los espectadores en un thriller psicológico, con grandes dosis de humor negro, que aborda la violencia, la moralidad y los límites de la lealtad familiar. Los actores Nacho Sánchez, Irene Serrano y Pablo Gómez-Pando representan este montaje bajo las órdenes de Luis Sorolla. Nacho Sánchez (Ávila, 33 años), forjado en el teatro, es uno de los actores más prometedores de la escena española.

–En estos momentos, tiene la agenda muy apretada por un rodaje. ¿De qué proyecto se trata?

–Estoy rodando la película 'Una cabeza en la pared', de la que hicimos un cortometraje hace año y medio y, tras conseguir financiación, se está convirtiendo en película. Llevamos dos semanas de rodaje y aún nos quedan otras cuatro; está siendo un rodaje muy intenso.

–Siendo de Ávila, supongo que localizará Palencia en el mapa…

–Hombre, claro. Además, actué en el Teatro Principal de Palencia en diciembre de 2016 con la obra 'La piedra oscura', de Alberto Conejero, aunque tan solo hice el bolo y me volví a Madrid, donde resido desde hace quince años.

–Este sábado representará 'Huérfanos' en ese mismo teatro. ¿Qué le enganchó de este thriller para embarcarse en él?

–En primer lugar, porque tanto los intérpretes, Irene, Pablo y yo, como Luis Sorolla, Paola de Diego –escenografía y vestuario– y el resto del equipo somos amigos y hemos trabajado juntos desde que terminamos los estudios de interpretación, así que lo hemos hecho en un contexto muy familiar. Juntos hemos ido construyendo carrera en lo teatral. Antes del covid, Luis nos reunió a todos un día para que leyéramos 'Huérfanos' y el texto nos dejó impactados porque era brutal y porque está súper bien escrito y muy medido, aunque, al principio, nos pareció que estaba un poco alejado de la realidad española porque habla mucho del odio hacia la otredad y tuvimos dudas a la hora de hacerlo, pero, a medida que pasaron los años, nos dimos cuenta de que era un tema muy vigente. Es un texto que, una vez que lo lees, no te deja indiferente.

–¿Qué es lo que más le costó a la hora de abordar esta dramaturgia tan cruda?

–Sin duda, el texto porque es muy complejo, está muy cercano al habla cotidiano y de la calle e incorpora el propio pensamiento de los personajes. Es un discurso errático que va y viene constantemente y cuesta mucho aprender eso. Requiere mucha más atención que otras obras que he hecho ya que el personaje abre muchas direcciones.

–¿Le está dejando buen sabor de boca esta gira que se inició en junio del año pasado?

–Sí, pero llevamos muy pocas funciones en lo que es la gira en sí debido a que tenemos que cuadrar la agenda por los respectivos proyectos en los que estamos metidos cada uno de los que formamos parte de este equipo. Esta obra la hemos representado para programadores culturales a nivel nacional y en ferias. El bolo de Palencia es de los primeros desde hace tiempo, aunque, a partir de ahora, la gira será más continuada.

–Comenta que se embarcó en este proyecto porque le une amistad con el resto del equipo. ¿Coincidisteis en los estudios?

–Con algunos sí, pero a otros les he conocido en el entorno escénico ya que hemos trabajado juntos con la compañía Los Números Imaginarios, que tiene su recorrido, que sigue trabajando y con la que colaboramos mucha gente. Es una compañía que está abierta a la realidad de cada uno en cada momento, algo fundamental para su pervivencia.

–Usted emprendió su camino con el grupo teatral Criaturas del instituto Isabel de Castilla de Ávila y en el teatro es donde se ha forjado como actor…

–Sí, sí. Yo empecé a actuar con ocho años en ese grupo a modo de juego y divertimento y ahí continué hasta terminar el instituto, aunque, luego, seguimos varios amigos haciendo funciones y en ese momento me entró el gusto por jugar con amigos y por crear piezas y representarlas. Algo que sigo haciendo cuando me meto en un proyecto porque no solo se trata de tener trabajo, sino de rodearte de gente que te nutre, con la que aprendes, a la que quieres y con la que te lo pasas bien.

–El cine llamó a su puerta en 2019 con la película 'Diecisiete'…

–Sí, pero antes ya había hecho cortometrajes; hice esa película con 27 años. La verdad es que desque que terminé mis estudios en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), ya empecé a trabajar, sobre todo, en teatro, que me apasiona, y, después de unos años, empecé a meter la cabeza en el terreno audiovisual, un medio que también me encanta. Y no he parado de trabajar en ambos campos. He tenido mucha suerte y me he encontrado con gente muy guay, con directores y directoras con estilos diferentes que me han hecho de mí un actor más versátil y que han impulsado mi carrera, encadenando proyectos, y con todos ellos he aprendido un montón. Me siento muy afortunado.

–Atesora un Feroz, un Max y un premio de la Unión de Actores, ha sido nominado a los Goya en dos ocasiones… ¿Esos reconocimientos le han ayudado en ese crecimiento profesional?

–A nivel de formación, no, pero los premios, al final, te validan y te dan más proyección. Pero en esta profesión se consigue crecer por lo que haces, por cómo transmites y por cómo te implicas en el proyecto. En este oficio vas creando una especie de red de conexiones con la que gente con la que trabajas.

–Es raro que una persona joven, y actor al mismo tiempo, reniegue de las redes sociales…

–No reniego, pero no tengo cuentas en las redes sociales; me hace más feliz no tenerlas y soy más libre, aunque estoy más desconectado, y eso una desventaja porque, hoy en día, todo pasa por las redes sociales y si no las tienes, tienes que hacer un gran esfuerzo si quieres enterarte de muchas cosas. No tener cuentas tiene sus cosas positivas y negativas, pero, de momento, no me replanteo abrirlas. Siempre viene bien librarte de algún elemento que te deforma la realidad.