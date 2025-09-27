El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El actor Nacho Sánchez, en la representación de 'Huérfanos'. María Alperi

Nacho Sánchez, actor

«En esta profesión no solo se trata de tener trabajo, sino de rodearte de gente que te nutre»

El intérprete abulense se subirá este sábado a las tablas del Princial con la obra 'Huérfanos' para clausurar esta cuadragésimo sexta edición del Festival de Teatro

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:21

'Huérfanos' clausura este sábado, a las 20:30 horas, la cuadragésimo sexta edición del Festival de Teatro 'Ciudad de 'Palencia' en el Principal. ... Esta obra, cuyo texto firma el dramaturgo británico Dennis Kelly, adentra a los espectadores en un thriller psicológico, con grandes dosis de humor negro, que aborda la violencia, la moralidad y los límites de la lealtad familiar. Los actores Nacho Sánchez, Irene Serrano y Pablo Gómez-Pando representan este montaje bajo las órdenes de Luis Sorolla. Nacho Sánchez (Ávila, 33 años), forjado en el teatro, es uno de los actores más prometedores de la escena española.

