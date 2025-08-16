«Tenemos más problemas con las custodias de mascotas que con los niños»

Leticia Rico creció entre las aulas del colegio Tello Téllez y el IES Alonso Berruguete, pulió su vocación en la Universidad de Valladolid y completó ... su especialización en mediación civil, mercantil y familiar. Tras casi cinco años en el bufete Fernández y Simón Abogados, la letrada se ha convertido en referente local pese a su juventud. Leticia Rico analiza las claves de un fenómeno que desafía la estadística nacional, ya que en Palencia las rupturas consensuadas y la mediación ganan terreno frente al repunte nacional.

La menor densidad de población y la mayor edad media de los palentinos son factores que, según Leticia Rico, explican buena parte del descenso de las disoluciones matrimoniales. «Cuantos más años lleva alguien casado, mayor estabilidad ha adquirido», señala la abogada. Además, el arraigo de tradiciones religiosas y sociales refuerza el compromiso conyugal, mientras que el reducido porcentaje de matrimonios en la provincia atenúa el volumen absoluto de divorcios.

Los puntos de conflicto tradicionales en torno a la custodia de los hijos y al reparto de bienes están encontrando nuevos frentes en la actualidad. La inclusión de las mascotas como «seres sintientes» en el Código Civil ha abierto un capítulo insospechado en la práctica familiar. «Tenemos bastantes problemas, no tanto en custodias de niños, pero sí de mascotas. Hay que tener cuidado con quién figura en los registros y quién se ha hecho cargo de las facturas de veterinario y demás gastos. Hay muchas reclamaciones para régimen de visitas después de haber sido convivientes y compartir rutina con esa mascota. Se pueden regular esos regímenes o la manutención del perro, como si fuese una pensión para menores», argumenta Leticia. En muchos hogares, el perro o el gato ocupa un lugar central, y su bienestar emocional se debate en los mismos términos que el de los hijos.

Junto a esta novedad, se consolida el cambio de tendencia entre las generaciones más jóvenes, dejando atrás el matrimonio en gananciales clásico. «Ahora hay un repunte muy importante en cuanto al cambio de acuerdos porque la gente no concibe el matrimonio de la misma manera. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y gastos en común», concluye.