Leticia Rico, en el despacho de Fernández y Simón. Marta Moras
Leticia Rico | Abogada

«Tenemos más problemas con las custodias de mascotas que con los niños»

«Se pueden regular las visitas o la manutención como si fuese una pensión para menores», afirma tras la inclusión en el Código Civil de las mascotas como «seres sintientes»

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:27

Leticia Rico creció entre las aulas del colegio Tello Téllez y el IES Alonso Berruguete, pulió su vocación en la Universidad de Valladolid y completó ... su especialización en mediación civil, mercantil y familiar. Tras casi cinco años en el bufete Fernández y Simón Abogados, la letrada se ha convertido en referente local pese a su juventud. Leticia Rico analiza las claves de un fenómeno que desafía la estadística nacional, ya que en Palencia las rupturas consensuadas y la mediación ganan terreno frente al repunte nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

