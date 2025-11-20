Premio para el programa Agente Tutor de la Policía Local de Palencia El galardón reconoce el trabajo de la unidad en la organización de la feria de seguridad vial junto a los bomberos

El Norte Palencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:44 Comenta Compartir

La Unidad de Agente Tutor de la Policía Local de Palencia será galardonada con el premio a la tercera categoría a la 'Perseverancia y esfuerzo', en los IV Premios Nacionales a las Buenas Prácticas del Programa Agente Tutor. El reconocimiento es otorgado por el éxito de la II Feria de Seguridad Vial titulada '¡Alerta! Siniestro Vial', celebrada en colaboración con el cuerpo de Bomberos en octubre de 2024.

La feria, dirigida a alumnos de 3º de ESO, se centró en prevenir accidentes viales, advirtiendo las causas que los provocan, así como dar a conocer el trabajo de investigación que la Policía Local realiza ante un siniestro vial.

Este proyecto ha sido seleccionado por la comisión valoradora, compuesta por siete miembros –dos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dos del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) y tres de la Asociación Nacional de Agentes Tutores (ANAT)-, de entre 42 proyectos presentados.

Una delegación municipal asistirá el 17 de diciembre a la entrega del reconocimiento, que tendrá lugar durante una gala celebrada en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid.