El PP responsabiliza a Vamos Palencia de «cómplice de la gestión del PSOE» Los populares señalan que la formación localista ha esperado más de dos años para reconocer que la alcaldesa ha incumplido todos los compromisos

El Norte Palencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:03

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, ha valorado también la ruptura del pacto de gobierno por parte de Vamos Palencia con un duro comunicado en el que acusa a la formación localista de incongruente por haber facilitado la llegada de la socialista Miriam Andrés a la Alcaldía. Según Torres, la ruptura no es más que un intento de «lavado de imagen» por parte de Vamos Palencia que, a su juicio, ha sido cómplice de la gestión del PSOE durante más de dos años, permitiendo que la ciudad alcance un estado que califica como «peor que nunca».

El portavoz popular afirmó que, desde mediados de 2023, todo 2024 y lo que va de 2025, el equipo de gobierno socialista ha incumplido de manera sistemática sus promesas con la ciudadanía y los acuerdos de gobernanza pactados con Vamos Palencia. «Es inconcebible que Vamos Palencia no supiera cómo estaba gestionando el PSOE», afirma el portavoz popular. Torres subraya que la responsabilidad de la situación actual de la ciudad recae también en quienes han sostenido al gobierno de Miriam Andrés.

El concejal del PP destacó el trabajo de su grupo municipal, que desde el inicio de la legislatura ha liderado la oposición presentando iniciativas, mociones y preguntas en los órganos municipales, posicionándose como la única alternativa clara al actual gobierno. En este contexto, Torres no escatimó críticas hacia el presidente de Vamos Palencia, Diego Isabel La Moneda, a quien ha acusado de eludir sus responsabilidades al no asumir su acta de concejal y regresar a Málaga. «Palencia se le queda pequeño», ironizó Torres, asegurando que su partido no aceptará lecciones de quienes no asumen los compromisos encomendados por los ciudadanos.

A la espera de más detalles sobre lo que Torres calificó como una posible «falsa ruptura» entre Vamos Palencia y el PSOE, el PP reafirmó su compromiso de seguir trabajando por los intereses de los palentinos. «Continuaremos presentando iniciativas en el Ayuntamiento y luchando por recuperar el gobierno de la ciudad», ha concluido el portavoz, dejando claro su objetivo de ofrecer una alternativa sólida frente a la actual gestión municipal.

La ruptura del pacto también ha recibido una dura valoración por parte de la todavía portavoz municipal de Vox, Sonia Lalanda, que se ha mostrado muy crítica con la actuación de Vamos Palencia en el Ayuntamiento de Palencia. Ha señalado que la formación localista ha pasado de ser la bomba a «un petardo mal tirado».