El PP lamenta que la ineficacia del equipo socialista bloquee la actividad del Ayuntamiento Los populares critican que no haya avances en la tramitación de nuevas ordenanzas y no se conozca aún la propuesta de presupuestos para el próximo año

El Norte Palencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:07

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia ha difundido un comunicado en el que critica la «parálisis sin precedentes» que atraviesa la administración municipal palentina por lo que considera un «bloqueo» en la tramitación de ordenanzas y normativas de diversa índole, así como en la ejecución de las inversiones presupuestadas para este año.

Los populares indican también que una prueba más de esa paralización es que ningún grupo político de la oposición ha recibido todavía el borrador de los presupuestos para 2026, «lo que prácticamente imposibilita que entren en vigor el próximo 1 de enero, tal y como habían anunciado desde el equipo de gobierno».

El PP lamenta que los socialistas justifiquen el retraso en la negociación del documento contable en los problemas de personal por los que atraviesa el servicio de Intervención, «cuando la realidad es que son ellos los máximos responsables de que las cuentas no estén actualizadas el primer día del año». Desde el PP se recuerda que esta situación se ha venido repitiendo desde que Miriam Andrés fuera investida como alcaldesa. «El presupuesto de 2024 se aprobó definitivamente a mediados del mes de febrero y el de 2025 a finales de mayo. Una circunstancia que va camino de repetirse el próximo ejercicio, pues el borrador de las cuentas municipales no ha sido todavía facilitado al resto de grupos, retrasando su negociación y posible aprobación hasta ya entrado 2026».

El PP señala además que la ineficacia en la gestión del equipo de gobierno socialista ha provocado también una parálisis en la ejecución de su propio plan de inversiones y recalca que muchas de las actuaciones presupuestadas para 2025 siguen sin avances, como los nuevos sistemas de comunicación para la Policía, la reforma en la cubierta de la plaza de El Carmen o las obras de mejora del Monte El Viejo, entre otras. Del mismo modo lamentan que el plan de mejora del acerado de este año no podrá ejecutarse hasta 2026, como ya ocurrió con el plan de asfaltado de 2024, que no se comenzó a ejecutar hasta 2025. «El PSOE está tomando el pelo a los ciudadanos. Recaudan más que nunca, no invierten el dinero en la mejora de la ciudad y responsabilizan a los demás de sus errores. Esa es la gestión a la que nos tiene acostumbrados el actual equipo de Gobierno», manifiesta el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Víctor Torres.

El Grupo Popular lamenta a su vez el retraso en la tramitación de algunas ordenanzas, como la de Vehículos de Movilidad Personal o la de Animales. «Respecto a la primera, el concejal de Tráfico anunció el pasado año que entraría en vigor en primavera, si bien todavía no ha empezado ni a negociarse; mientras que la segunda iba a estar terminada antes de que finalizara el presente ejercicio, cuando la realidad es que no se conoce prácticamente nada sobre ella. Tarde y mal para todo», concluye Torres.