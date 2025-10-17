El PP destaca que la inversión de la Junta para Palencia se ha triplicado en cinco años Los populares idican que el proyecto presupuestario autonómico «supera ampliamente las aportaciones de los ministerios de Sánchez»

El Norte Palencia Viernes, 17 de octubre 2025, 14:07

El Partido Popular de Palencia ha presentado el proyecto de los presupuestos de la Junta para la provincia, destacando que se trata de una inversión «histórica» de más de 151 millones de euros para la provincia, un incremento del 69,85% respecto a los vigentes. La presidenta provincial del PP, Ángeles Armisén, junto al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la procuradora Mercedes Cófreces, destacaron que estas cuentas sitúan a la provincia como líder en crecimiento inversor de la Comunidad, «superando ampliamente las aportaciones de los Ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez», que se multiplican por cinco.

«Son presupuestos pensados para los palentinos, con hechos y no cuentos», afirmó Armisén, quien agradeció al presidente Alfonso Fernández Mañueco su compromiso con el territorio. «Palencia crece un 69,85% más que en los presupuestos actuales y, en cinco años, las inversiones de la Junta se han triplicado, de 43 a 151,5 millones. Esto marca la diferencia: el PP gobierna para los ciudadanos, mientras el Gobierno de Sánchez abandona la provincia con tres años sin Presupuestos Generales del Estado», señaló la presidenta en declaraciones recogidas por Ical.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda y procurador por Palencia, Carlos Fernández Carriedo subrayó que estas cuentas, «las más altas de la historia de Castilla y León», incorporan por primera vez compromisos del Debate del Estado de la Comunidad, como la gratuidad total del transporte público (BUSCYL) con 6,3 millones para Palencia, la educación infantil de 0-3 años (4 millones en conciertos) y un helicóptero sanitario específico. «Son buenos presupuestos para Palencia, con un crecimiento del 70% en inversiones reales, enfocadas en servicios esenciales y desarrollo económico», precisó.

La sanidad recibe el grueso de las partidas: 49,8 millones para el bloque técnico del nuevo Hospital Río Carrión y 985.000 euros para la unidad satélite de radioterapia. En el medio rural, se invertirá en centros de salud de Venta de Baños, Torquemada y Baltanás, más 52,5 millones en transferencias para medicamentos, prótesis y desplazamientos. «Cumplimos demandas históricas», destacó Carriedo.

Para generar puestos de trabajo, 12 millones irán al polígono de Villamuriel (más 700.000 para su parque de proveedores), con inversiones en Dueñas y Grijota. El proyecto Incubatech en Magaz de Pisuerga suma 1,7 millones para startups tecnológicas. En el primario, casi 12 millones para modernizar regadíos en Bajo Carrión y 700.000 euros en planes de ganadería extensiva y sanidad ovina. Ante la escasez de alquileres en zonas rurales, 2 millones urbanizarán Vega de las Claras en Aguilar de Campoo para 800 viviendas (movilizando 17 millones). En la capital, 3,7 millones para promoción de alquiler, más 768.000 en Rehabitare y Revive. Para compra, 4,5 millones en Grijota, Villamuriel y Saldaña.

Las carreteras autonómicas suman 7,5 millones, incluyendo la variante de Guardo (CL-626) y mejoras en CL-615 y P-245. En Educación, 4,5 millones para el nuevo colegio de Dueñas y reformas en Osorno, Palencia y Aguilar. Deportes recibe 1,6 millones para el Campo de la Juventud y voleibol. Nuevas ayudas incluyen 200 euros por actividades extraescolares, subvenciones para transformar bañeras en platos de ducha y bonos de 300 euros a 7.000 autónomos palentinos contra subidas de cuotas. «Contrasta con la voracidad del Gobierno Sánchez, cuya recaudación sube un 18,2% en Palencia», criticó Armisén.

Finalmente, desde el Partido Popular llamaron a todas las fuerzas de las Cortes a aprobar estas cuentas. «Presentar presupuestos es un deber con los ciudadanos. Esperamos apoyo para el techo de gasto la próxima semana y demostrar compromiso con Palencia», concluyó Carriedo.