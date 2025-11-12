La Policía Nacional evita grafitis en un tren gracias a la colaboración ciudadana

El Norte Palencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha identificado a cuatro jóvenes que momentos antes tenían la intención de pintar en un tren estacionado en la estación de Renfe.

La madrugada pasada, cuando un vecino se encontraba asomado a la ventana, presenció cómo un vehículo BMW de color rojo estacionó y cuatro personas con ropas oscuras se apearon del turismo portando varias bolsas con lo que podían ser aerosoles de pintura.

Los jóvenes fueron localizados en las proximidades gracias a la rápida intervención del ciudadano, que llamó a la sala CIMACC 091 e informó a la Policía Nacional sobre su vestimenta y su actitud de poder pintar en algún tren.

Ante la presencia de la Policía Nacional, los cuatro jóvenes depusieron sus intenciones y se sentaron en un banco próximo al vehículo, y en un portal del Paseo Vitorio Macho de Palencia se localizó a otros dos jóvenes vestidos totalmente de negro que lograron huir antes de que se les pudiera identificar.

Gracias a la rápida intervención ciudadana se logró evitar que en un tren se hubiera producido grandes daños, con el gran perjuicio económico que hubiera supuesto para la compañía.