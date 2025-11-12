El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuatro investigados por estafar 1.860 euros a una vecina de Villamuriel

El hombre y las tres mujeres ofrecían muestras gratuitas por realizar pequeñas tareas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:28

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 63 años y nacionalidad española y a tres mujeres de 43, 44 y 54 años y nacionalidades búlgara y española como supuestos autores de un delito de estafa.

Todo comenzó cuando la víctima vio un anuncio de muestras gratuitas en una conocida red social. Al ponerse en contacto con el anunciante, iniciaron una conversación por mensajería instantánea donde le informaban de que, si realizaba una serie de tareas, le enviarían una primera muestra gratuita.

Primeramente, debía dar un 'me gusta' a una serie de publicaciones, y por último, realizar una serie de transferencias a unos comerciales que, posteriormente, le devolverían junto a un porcentaje de ganancias.

Tras efectuar cuatro transferencias por un valor total de 1.860 euros y no recibir ningún ingreso, los estafadores dijeron que había ocurrido un error informático, pero que si realizaba una nueva transferencia de 4.660 euros obtendría un beneficio del 40%, dándose cuenta de la estafa.

Tras presentar una denuncia, los guardias civiles encargados de la investigación pudieron determinar la identidad de las cuatro personas que estaban detrás de este delito, siendo vecinos de Barcelona, Manresa (Barcelona), Cáceres y Minas de Riotinto (Huelva).

