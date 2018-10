La Policía destaca que Palencia es la ciudad española más segura tras Cáceres Policías nacionales, en la festividad de los Ángeles Custodios. / Antonio Quintero El cuerpo celebra los Ángeles Custodios con la satisfacción de los 26 delitos por cada mil habitantes EL NORTE Palencia Martes, 2 octubre 2018, 20:04

Lo dice la estadística de criminalidad. Palencia es, después de Cáceres, la ciudad de España más segura, con una tasa de 26 delitos por cada mil habitantes, según indicó este martes el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel, durante su discurso en la fiesta de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, en el teatro Principal. «Y se acompaña de un índice de efectividad más que bueno», agregó Ángel Miguel, que calificó de excelente el resultado de la labor de la «ajustada» plantilla de la Comisaría de Palencia, que cuenta con 180 efectivos sobre un catálogo de 222 puestos.

«La mayor incidencia delictiva se centra en los delitos contra la propiedad en sus diversas modalidades, como hurtos, sustracción y daños en las cosas y vehículos, delitos contra la libertad sexual y la relevancia que van alcanzando las estafas por cargos indebidos en tarjetas de crédito por Internet», añadió Ángel Miguel, que incidió también en cómo los malos tratos y los delitos contra las personas «han descendido ligeramente, a pesar de que sigue preocupando la prevención y protección de víctimas de violencia de género, pues actualmente hay 105 mujeres en Palencia bajo protección».

La comisaria jefe, Montserrat Marín, destacó por su parte que para la Policía Nacional «no es tan importante la estadística, sino la realidad de lo que ayudamos a los ciudadanos, lo que prevenimos y la confianza que los ciudadanos tienen con nosotros gracias al apoyo de la Subdelegación y de todas las instituciones de Palencia, porque nos están ayudando a abrir fronteras, a introducir la diversidad y el respeto a los ciudadanos de cualquier condición, raza, clase o etnia».

Montserrat Marín destacó en su intervención el «cariñoso» recibimiento que ha tenido en Palencia. «Es una de las ciudades donde más presente veo a la sociedad involucrada con la Policía. Pasear por la calle y que te saluden los ciudadanos es algo que no te sucede en casi ningún sitio», agregó la comisaria jefe, para quien «es un honor estar este año celebrando los Ángeles Custodios en Palencia, ya que he tenido el orgullo de celebrarlo en muy distintas provincias y, sin duda, no tiene nada que ver la cercanía y la emoción que se siente en una ciudad como esta, donde se hace mucho más tuyo felicitar al condecorado, que en ciudades más grandes, donde la prisa y el anonimato dificultan la sensación de haber disfrutado de un día tan especial».