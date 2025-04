«Un poeta es de donde le quieren y Palencia siempre reclamó el legado de Jorge Manrique»

El escritor y filólogo conquense Antonio Lázaro (1956) y el sacerdote y poeta palentino Miguel de Santiago (Fuentes de Nava, 1948) compartirán «un recital a ... dos voces y cuatro manos» con poemas propios con conexión manriqueña y, también, desgranarán aspectos de la vigencia del poeta paredeño Jorge Manrique en el homenaje que se le rendirá este miércoles, a las 19:00 horas, en la Casa de Palencia de Madrid (Carretera de San Jerónimo, 5-1ª planta). Un acto que diseñó y programó el presidente de la citada institución, José Herrero Vallejo, fallecido el pasado día 1 y cuyo funeral se celebrará este martes en la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso en Madrid.

A Lázaro, asesor literario de la Sociedad Española para la Conservación del Patrimonio Cultural, se le conoce por sus novelas de misterio, ambientadas históricamente, tales como 'El club Lovecraft', 'Memorias de un hombre de palo', 'La cruz de los ángeles' o 'Los años dorados'. Este técnico en gestión cultural ya jubilado ha ejercido la docencia de lengua y cultura españolas en varias universidades europeas, colabora regularmente en prensa escrita como columnista y crítico literario y, además, firma poesía, guiones de cine y televisión, teatro y relato corto.

–El pasado día 1 falleció el presidente de la Casa de Palencia en Madrid, José Herrero Vallejo, a quien se recordará de forma emotiva este miércoles en el homenaje poético a Jorge Manrique. ¿Qué destacaría de su persona y de su labor al frente de esta institución?

–Ha sido un gran embajador de la cultura palentina no solo en Madrid, sino 'urbi et orbe'. De intereses y aficiones plurales, promovió el arte, la arqueología y la poesía. Jorge Manrique nos unió y, gracias a su impulso, pude realizar el libro 'La gran ruta interautonómica de Jorge Manrique', que vincula a cinco comunidades autónomas en torno al gran poeta y caballero, con Tierra de Campos como alfa y omega. Deja un vacío muy difícil de llenar.

–¿Qué aspectos abordará en este recital?

–Bueno, fundamentalmente será un recital a dos voces y cuatro manos, en el que tendré el honor de compartir estrado con el gran estudioso y poeta que es Miguel de Santiago. Recitaremos poemas propios con un 'feeling' o conexión manriqueña. Y, por supuesto, comentaremos aspectos de la innegable vigencia del poeta. Será, claro, un emotivo homenaje a José Herrero, quien diseñó y programó el acto y quien hizo más que nadie suyo mi eslogan 'Abril es de don Jorge'.

–¿Por qué aún se duda del lugar de nacimiento del poeta del Prerrenacimiento?

–Es que no hay constancia documental fehaciente. Las dos hipótesis más consistentes son Paredes de Nava y Segura de la Sierra. Su solar genético paterno es indubitadamente palentino, feudo de los Manrique de Lara. Por el lado materno, los Figueroa, la cosa apuntaría hacia Andalucía. Un poeta es de donde lo quieren y reivindican, y Palencia siempre reclamó su legado y su proyección, que es universal por lo demás.

–Jorge Manrique es profeta en Paredes de Nava. ¿También en su país?

–¡Es tan difícil ser poeta como profeta en tu tierra! Y en efecto, don Jorge lo es. Jorge Manrique encabeza el canon lírico en español. Incluso en el siglo XVI, que se le suele adjudicar a Garcilaso con sus novedades italianizantes, el 'best seller' fue Manrique, a través del 'Cancionero General de Hernando del Castillo', con sus cerca de diez ediciones. Las 'Coplas' debieron de llegar a América con las primeras carabelas (se imprimieron ya en 1482). Pasión por él han sentido de Neruda a Salinas, de Antonio Machado a García Márquez.

–Usted reclama con fervor que se incluya a Manrique en el olimpo de las letras junto a Shakespeare y Cervantes...

–La Unesco designó a un gran novelista (Cervantes) y a un gran dramaturgo (Shakespeare) patrones del Mes del Libro, que se conmemora en abril. Con los criterios de su excelencia literaria y de haber muerto el 24 de abril, ¿por qué no incluir en el podio también a un poeta lírico? Manrique no sólo murió un 24 de abril, sino que, probablemente, nació además el día de San Jorge (de ahí el nombre, no frecuente en Castilla). Y en cuanto a su excelencia, poco queda por demostrar.

–¿Qué le fascina de este autor y de su obra universal 'Coplas por la muerte de su padre'?

–Que sigue conmoviendo los corazones de hombres y mujeres de cualquier latitud o situación cinco siglos y medio después de su creación.

–¿Qué aporta la revisión que hizo de esta elegía y que editó hace dos años?

–Acercar su lectura a personas lectoras de cultura media actuales, sin arcaísmos pedantes que nada aportan y respetando escrupulosamente espíritu, sentido y métrica. He tratado de proponer unas 'Coplas' para el siglo XXI.

–Su libro 'La gran ruta interautonómica de Jorge Manrique' recoge las paradas más significativas del itinerario biográfico y poético del paredeño. ¿Qué más descubre?

–Más que descubrir, trazo un GPS de la vida y obra manriqueñas. Pongo el foco en ciudades que hasta ahora se solían mantener un poco al margen de nuestro autor. Alcalá de Henares, donde tenía su corte poética el Arzobispo Carrillo, mecenas de los Manrique, tío y sobrino; Ávila, corte del rey niño Alfonso entre 1465-68, que contó con el apoyo del clan de los Manrique; Toledo, domicilio conyugal durante unos diez años de Jorge, que se casó con Guiomar de Meneses, hija del conde de Fuensalida; o Murcia ciudad, donde pasaron periodos Jorge y sus hermanos al quedar muy niños huérfanos de madre… Hay un arco en mi libro, un círculo que parte y regresa a Paredes y Palencia, sin obviar el triángulo manriqueño, la actual Castilla-La Mancha, donde encontraron la muerte don Rodrigo y su hijo Jorge, que lo inmortalizó cantándolo en sus 'Coplas'.

–¿Cómo concilia el estudio de los escritores clásicos patrios con su dedicación a la literatura fantástica?

–Son dos ejes temáticos y creativos que se interaccionan. No hay un foso, sino un gran puente entre ambas facetas.

–¿Tiene a la vista sacar a la luz un nuevo proyecto literario?

–Tengo ya corregida una novela que es un 'biopic', con elementos detectivescos, de thriller, sobre la muerte de Jorge Manrique. Y, recientemente, he acometido un nuevo proyecto narrativo, alentado por mi llorado maestro y amigo José Herrero, en torno al esclarecimiento de un famoso cuadro localizado en un lugar de Palencia.