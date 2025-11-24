El plan de acerado se extenderá a seis zonas del Cristo, una de San Juanillo y otra del Centro

José María Díaz Palencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:11 Comenta Compartir

El anunciado plan de mejora de las aceras se ha demorado mucho más de lo que hubiese querido el equipo de gobierno municipal del PSOE. Las partidas dispuestas en los presupuestos de 2024 no pudieron ejecutarse y a punto ha estado de ocurrir lo mismo con los cerca de 500.000 euros consignados para este 2025.

Porque aunque ya desde verano se habían avanzado la mayor parte de los detalles de esta planificación destinada a memorar la accesibilidad fundamentalmente del barrio del Cristo, no ha sido hasta este tramo final del mes de noviembre cuando se ha publicado la licitación de las obras en la Plataforma de Contratación de las Administraciones Públicas.

Y dado que el plazo concedido a las empresas interesadas para presentar sus ofertas no expira hasta el 9 de diciembre, resulta ya imposible que los trabajos puedan comenzar en el marco de este ejercicio, con lo que deberán desarrollarse a lo largo de la primera mitad de 2026, e incluso más allá, puesto que el plazo de ejecución que se concederá a la constructora que resulte adjudicataria de las obras se extiende durante seis meses.

El presupuesto con el que ha salido finalmente a licitación se eleva a 487.867 euros, con el IVA incluido.

El objetivo de los trabajos, según se incluye en los pliegos de condiciones, es «mejorar la accesibilidad de las zonas afectadas, así como en su caso renaturalizar espacios adyacentes, realizando intervenciones de peatonalizaciones, viarios de coexistencia y jardinería».

Este proyecto, que consiste fundamentalmente en actuaciones de mejora de la accesibilidad, afecta a seis calles y espacios públicos del barrio del Cristo, dado que el equipo de gobierno municipal del PSOE entiende que se trata de la zona de la ciudad de Palencia con mayor déficit de infraestructuras y por lo tanto con una mayor 'deuda histórica' en cuanto a inversiones municipales.

Sin embargo, el plan no se limita únicamente a calles del barrio del Cristo, sino que se extiende también a otras dos zonas de la ciudad, una ubicada en San Juanillo, concretamente un tramo de la calle Los Álamos, y otra correspondiente al Centro, en la calle Ignacio Martínez de Azcoitia, una de las vías perpendiculares a la Calle Mayor.

Según adelantó ya en el mes de julio el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, en el barrio Cristo, una de las obras se efectuará en el margen izquierdo del Camino de Santa Eufemia, que incumple el ancho obligatorio de 1,80 metros. También se sobreelevarán dos pasos de peatones formando dos pequeños badenes, uno a la altura de la plaza del Cristo y un segundo también cerca del colegio Juan Mena, mejorando así la accesibilidad y seguridad de los peatones con un modelo similar al ejecutado en la calle Burgos.

La segunda de las actuaciones está situada en la Calle Canal, muy estrecha y que simplemente tiene paso de vehículos.

La tercera de las actuaciones será en la calle Segovia, cuya acera tampoco cumple con los criterios de accesibilidad, y para lo que ha habido demanda vecinal. Se demolerá la acera actual para ensancharla y se creará una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad.

La cuarta de las actuaciones se sitúa en la Plaza del Otero, que en la actualidad se utiliza como una zona de aparcamiento, como también ocurre con la cercana calle de Los Comuneros (la quinta intervención), que es también un fondo de saco en el que se aparcan algunos vehículos. La plaza se pretende transformar en una zona de superficie ajardinada con elementos de descanso y con un paso de peatones elevado para mejorar la seguridad.

Mientras en los accesos al parque de las Américas existen en la actualidad una serie de peldaños desde las calles Mallorca, Las Palmas y Bolivia, donde se desplegarán unas rampas para garantizar la movilidad de todas las personas.

Por su parte, la actuación que se plantea para la calle de Los Álamos, en San Juanillo, que abarcará desde Las Acacias a Los Olmos, se plantea como una pequeña renaturalización, mediante la creación de una acera de casi dos metros de ancho y otros dos metros de superficie ajardinada con algunos árboles, siguiendo un modelo similar al que se ha desarrollado en la calle Burgos.

Finalmente, en la calle Martínez de Azcoitia, en el tramo entre Casado del Alisal y Lope de Vega, donde el ancho de la acera es de 1,40, también se hará una renaturalización aumentando el ancho nominal entre 2 y 2,20 metros de acera y dejando también un parterre con un par de arbolillos y una zona ajardinada de otros dos metros, también similar al modelo de la calle Burgos.

Complementar el asfaltado

Las obras de plan de acerado se complementan con otra gran inversión en la mejora de las vías públicas que también se ha desarrollado a lo largo de este año. Se trata del plan de asfaltado, que finalmente ha afectado a 65 calles y ocho caminos de la ciudad, con una inversión que asciende a los 444.257 euros. En total, son más de 48.000 metros cuadrados de actuación repartidos por toda la capital palentina.

Las obras, que fueron programadas a partir de las necesidades planteadas por las asociaciones de vecinos de la ciudad, consisten en el fresado de las capas de aglomerado asfáltico, para después reponer el firme de la calzada.

Además, para la reparación de los ocho caminos se utilizarán restos procedentes del fresado de las calles. Los caminos en los que va a intervenirse son el aparcamiento calle los Fresnos, el Camino los Hoyos, Camino de la Cantera, Camino Pavorreales, Camino Carabajala, Camino el Pisón, Camino la Serna, Camino los Cuernos y la Senda del Galgo.