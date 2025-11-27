La pizza de Palencia candidata a ser la mejor de España La pizzería Siciliana Kuró fue la segunda mejor a nivel nacional el año pasado y en esta edición podría alzarse con el primer premio

Pizza 'Francy Vincy' de la pizzería Siciliana Kuró que ha pasado a la gran final del próximo 1 de diciembre.

Diego Fernández Valladolid Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:07

Nueve pizzas de Castilla y León se presentaron y dos de ellas han llegado a la gran final de la III edición del Campeonato de España de Pizzas. Una de ellas se encuentra en León, 'La Montenegro', elaborada por la pizzería La Felisa. La otra es de Palencia, concretamente de la pizzería Siciliana Kuró, que ha conquistado los paladares del jurado con su Francy Vincy.

Mozzarella, bacon salteado con especias, mozzarella di bufala, cebolla caramelizada, salsa casera típica palermitana, queso en polvo, pan rallado, crema de pistacho casera y capuliato di tomate seco son los ingredientes de esta deliciosa pizza que cuenta con toques clásicos italianos pero también con el sello personal de esta pizzería situada en la Calle Batán de San Sebastián.

Habrá que esperar tan solo cuatro días para saber si esta pizza palentina se alzará con el primer primo. La ceremonia final tendrá lugar el 1 de diciembre en Barcelona, en el Yellow Park, donde se presentarán las 15 candidatas.

¿Cómo han sido seleccionados los 15 finalistas?

De la suma de las notas del público y los inspectores han resultado los 15 finalistas que, durante esta semana están recibiendo la visita en sus propios establecimientos de los jurados finales, encargados de designar a cuál será el campeón de esta edición.

Las mejores pizzas de Castilla y León en 2024

Precisamente, el año pasado la segunda mejor pizza de España y la mejor de Castilla y León de 2024 se elaboró en Palencia. Fue la pizza 'UnDueTre', elaborada también por la Pizzería Siciliana Kuró.

Esta tenía como principales ingredientes tomate y mozzarella de búfala y al final de su elaboración, se añaden virutas de grana y una salsa de pesto rojo.