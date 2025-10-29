Las nueve pizzerías de Castilla y León que buscan ser la mejor de España Este jueves 30 de octubre arranca el III Campeonato Nacional de Pizzas y para este año, Valladolid contará con la representación de dos establecimientos

A la izquierda, la pizza 'Due Zero' de Leotto Pizza, en Castellón, que se alzó con el título en 2023. A la derecha, la 'Bufala Fest' ganadora en 2024 y situada en la pizzería Baldoria en Madrid.

Castilla y León se prepara para demostrar que también sabe hacer grandes pizzas. Este año son nueve establecimientos de la comunidad los que participarán en el III Campeonato Nacional de Pizzas – La Mejor Pizza de España 2025, un certamen que se ha consolidado como uno de los más prestigiosos dentro del mundo de la gastronomía italiana en nuestro país.

El concurso, organizado por LaMejorPizza.es, reunirá a decenas de maestros pizzaiolos de toda España para elegir la pizza más creativa, equilibrada y sabrosa del año, en una cita donde la técnica, la masa y los ingredientes de calidad serán los grandes protagonistas. A partir del 30 de octubre y, hasta el 23 de noviembre, se desarrollará el concurso. Por otro lado, el 1 de diciembre se entregarán los diferentes premios.

Qué pizzerías de Castilla y León se presentan

La representación de Castilla y León será amplia y variada, con nombres que reflejan la diversidad gastronómica de la región.

En total, son establecimientos de la comunidad los que participan en esta tercera edición y este año, Salamanca será la provincia que contará con más participantes con un total de tres pizzerías.

Burgos y Palencia

Burgos y Palencia contarán con un representante en esta edición. La rima fast-food gourmet, pizzería de Burgos que fue la ganadora en 2023 a la mejor pizza de Castilla y León, opta ahora a ser la mejor a nivel nacional. En el caso de Palencia, la candidata será la pizzería Siciliana kuró.

León

En la provincia de León son dos las pizzerías las que participarán. La Felisa se encuentra en la propia capital mientras que para descubrir la Pizzería Rinachentto toca hacer una escapada hasta el municipio de Bembibre.

Salamanca

Vamos con la provincia que cuenta con mayor numero de pizzerías participantes. El Five Napoli Pizza Salamanca se encuentra en la capital, cadena que también cuenta con un local en Valladolid. Por otro lado, Trozzo Guijuelo, como su propio nombre indica, está en el municipio de Guijuelo y Trozzo Alba de Tormes, como también se puede deducir por el nombre del local, se encuentra en el municipio de Alba de Tormes.

Valladolid

La capital del Pisuerga cuenta este 2025 con dos establecimientos que optarán a tener la mejor pizza de españa. Por un lado está el Five Napoli Pizza Valladolid, que se encuentra frente al Mercado del Val. Por otro, el Ristorante il Nuovo Veneto's, que está en la calle Gondomar.

Las mejores pizzas de Castilla y León en 2024

La segunda mejor pizza de España y la mejor de Castilla y León de 2024 se elaboró en Palencia. Fue la pizza 'UnDueTre', elaborada en la Pizzería Siciliana Kuró de Palencia.

Está hecha con tomate y mozzarella de búfala y al final de su elaboración, se añaden virutas de grana y una salsa de pesto rojo.

Por otro lado, la pizza 'Tierra de Pinares' de Valladolid, presentada por el restaurante Ubi De la Vega de Arroyo de la Encomienda, fue reconocida como la segunda mejor pizza de Castilla y León en el II Campeonato de España de Pizzas 'Best Pizza Spain'.

En ella se pueden encontrar algunos ingredientes típicos de la provincia como los piñones, los espárragos trigueros o el níscalo cocinado con vino de Serrada.

Con el tercer puesto a la mejor pizza en Castilla y León destacó 'Alejandría', propuesta gastronómica del establecimiento burgalés La Rima Fast-Food Gourmet.

Se trata de una pizza rectangular de origen neoyorquino en la que entre sus ingredientes se encuentran el aceite de oliva, la levadura seca, la scamorza ahumada, la 'Fior di latte', el alioli de pimiento asado al carbón, el chorizo de vaca, la N'duja picante y miel.

Ganadores de otras ediciones a nivel nacional

El campeonato, que en sus anteriores ediciones ha reunido a los mejores pizzaiolos de España, ha ganado prestigio y visibilidad mediática. En 2023, Leotto Pizza, situada en Castellón, se alzó con el título gracias a su sorprendente 'Due. Zero', conquistando al jurado por su equilibrio entre innovación y sabor tradicional.

Un año después, en 2024, el certamen reunió a casi 150 profesionales y vio triunfar a la 'Bufala Fest' situada en la pizzería Baldoria en Madrid. Estos ejemplos demuestran el altísimo nivel de exigencia y la diversidad de estilos que caracteriza al campeonato, donde cada edición se convierte en un escaparate del talento pizzero nacional.