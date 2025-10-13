'Pixelecta', mención de honor en el festival MontPhoto, al que optaron 13.000 trabajos El palentino Juan García Lucas es un reconocido artista especializado en paisaje y naturaleza que tiene ahora abierta 'Montaña Palentina'

El festival MontPhoto ha entregado los premios a las mejores instantáneas de naturaleza y montaña en la gala de su vigésimo novena edición que se celebró el 4 de octubre en el Teatro de Lloret de Mar. Un jurado internacional compuesto por Morgan Heim, Diana Crestan, Heike Odermatt, Francis Pérez y Eladio Rodríguez eligió un primer y segundo premio y cinco menciones de honor de cada una de las once categorías que conforman el certamen.

El certamen recibió en esta edición más de 13.000 imágenes, de las que se seleccionaron cerca de 100 fotografías de 20 nacionalidades distintas.

El fotógrafo de Palencia Juan García Lucas, conocido como 'Pixelecta' ha recibido una mención de honor en la categoría 'Arte en la naturaleza' por su instantánea 'Paisaje japonés rocoso'. El premio de honor fue para la británica Amy Jones por su fotografía de denuncia ecológica Breeding Machine. Es la primera vez en las 29 ediciones del festival que se concede un premio absoluto a una fotografía de denuncia ecológica y la segunda en la que este galardón lo recoge una mujer, lo que evidencia un cambio de mentalidad del jurado y una mayor participación, aunque todavía no equitativa, de mujeres.

Además, 25 autores españoles han recibido premios o menciones honoríficas en alguna de las 11 categorías premiadas.

Juan García Lucas es un reconocido fotógrafo español especializado en fotografía de paisaje y naturaleza. Publicaciones en la revista impresa 'Iris' de Aefona o revistas digitales como 'La Naturaleza habla', 'la Mirada de los fotógrafos' o 'Carrete digital'. En cuanto a reconocimientos, logros concursos internacionales como en el Trieremberg Super Circuit, con dos medallas de oro, una de Bronce, Mención de honor y dos 'Remarkable Award' en el SIPA (Siena Photo Awards), bronce en Narava de Slovenia, dos oros entre el Top 50 del EPSON Pano, once medallas (seis oros, cuatro Platas y una de Bronce) en el IPA Latín Awards, y otros muchos reconocimientos nacionales.

El fotógrafo Juan García Lucas 'Pixelecta' mantiene abierta hasta el día 24 en el Centro Cultural Provincial la muestra 'Montaña Palentina', compuesta por 28 impactantes imágenes, en las que ofrece una mirada única sobre los paisajes más emblemáticos del Parque Natural Montaña Palentina, capturados bajo diferentes luces, estaciones y perspectivas. Las instantáneas resaltan la riqueza natural, la biodiversidad y el valor paisajístico de este enclave privilegiado del norte palentino. El autor ofrece una mirada artística, técnica y profundamente emocional sobre los paisajes más emblemáticos del Parque Natural.