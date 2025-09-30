La esencia de la Montaña Palentina en 28 imágenes El Centro Cultural Provincial alberga una muestra fotográfica que recrea los más impactantes paisajes del norte palentino, en el vigésimo quinto aniversario del parque natural

El Norte Palencia Martes, 30 de septiembre 2025, 17:53 | Actualizado 18:22h. Comenta Compartir

El Centro Cultural Provincial de Palencia abrió hoy sus puertas a la exposición fotográfica 'Montaña Palentina', una iniciativa de la Diputación de Palencia para conmemorar el vigésimo quinto aniversario del Parque Natural Montaña Palentina. La muestra presenta 28 imágenes del reconocido fotógrafo Juan García Lucas, conocido artísticamente como Juan Pixelecta.

Inaugurada por la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, junto a la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Deportes, Francisco Pérez, esta exposición ofrece una mirada única a los paisajes más representativos del Parque Natural, capturados bajo diferentes luces, estaciones y perspectivas.

Desde el imponente Curavacas hasta el Espigüete bajo la lluvia, pasando por el Sinclinal de la Verdiana teñido de amarillo o la Tejeda de Tosande con su característico zigzag, las instantáneas destacan la biodiversidad, los relieves y la belleza cambiante de la Montaña Palentina. Lugares como el Pozo Fuentes Carrionas, los Lagos del Ves, el Alto Miranda o el Roblón de Herreruela se presentan en una colección que combina arte, técnica y emoción.

Con un carácter itinerante, la exposición viajará por España y el extranjero para promocionar los recursos naturales y paisajísticos de la Montaña Palentina, fomentando el turismo sostenible y posicionando la región como un destino de referencia para amantes de la naturaleza, la fotografía y el turismo rural. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística Montaña Palentina, financiado con 4,3 millones de euros por la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU, y forma parte de la Estrategia y Plan Operativo de Marketing Turístico para la Montaña Palentina.

La muestra, compuesta por 28 impactantes imágenes, ofrece una mirada única sobre los paisajes más emblemáticos del Parque Natural Montaña Palentina, capturados bajo diferentes luces, estaciones y perspectivas. Las instantáneas, firmadas por Juan Pixelecta, resaltan la riqueza natural, la biodiversidad y el valor paisajístico de este enclave privilegiado del norte palentino. El autor ofrece una mirada artística, técnica y profundamente emocional sobre los paisajes más emblemáticos del Parque Natural. A través de sus imágenes, el autor capta la diversidad de relieves, la riqueza de los ecosistemas y la belleza cambiante de la Montaña Palentina según las estaciones y la luz del día.

Juan García Lucas, alias Juan Pixelecta, es un prestigioso fotógrafo especializado en paisajes y naturaleza, con un amplio palmarés que incluye medallas en concursos internacionales como el Trieremberg Super Circuit, Siena Photo Awards y el IPA Latín Awards, así como reconocimientos en certámenes como Naturcyl 2018 y los rallys fotográficos de Vitoria Gasteiz, Reinosa y Aguilar de Campoo. Sus obras, publicadas en revistas como Iris de Aefona o La Naturaleza Habla, reflejan su profundo vínculo con la Montaña Palentina.

La exposición estará abierta al público hasta el 24 de octubre de 2025, de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos de 11.00 a 14.00 horas. La entrada es gratuita.