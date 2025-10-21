Los 50 pisos en alquiler para jóvenes deben terminarse antes del 30 de junio de 2026

La vivienda es el gran reto. Figura en la agenda política de todos los partidos políticos y encabeza prácticamente a diario el listado de noticias ... destacadas que se seleccionan en informativos de televisión o periódicos. «Si hay ahora una preocupación social, en el top de esas preocupaciones está la vivienda, el acceso a la vivienda, y especialmente preocupa el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, y en eso estamos trabajando las administraciones», corroboraba este martes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una visita a Palencia para interesarse por el proyecto de construcción de un bloque con 50 pisos de protección pública, que se destinarán al mercado del alquiler para jóvenes.

El edificio se levanta ya en la calle Hijas de la Caridad, en el barrio de Nueva Balastera, en una parcela que ha sido cedida por el Ayuntamiento. Las obras deben completarse antes del 30 de junio de 2026, dado que el proyecto se financia en parte (un 38%) con fondos Next Generation, procedentes de la Unión Europea, que forman parte el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno central, que obliga a que todas las actuaciones incluidas en esta convocatoria de ayudas deben terminarse antes de julio del próximo año. «Hay un plazo límite, el 30 de junio de 2026, para justificar la inversión. Por lo tanto, haremos todo lo posible para no perder esos fondos y que la promoción termine antes de que se cumpla ese plazo», aseveró el consejero de Medio Ambiente.

El objetivo es dotar al parque inmobiliario de la Junta de Castilla y León en la capital palentina de un amplio 'stock' de pisos destinados al mercado del alquiler para personas jóvenes. No cualquiera, sino solicitantes que cuenten con un contrato de trabajo y con la particularidad de que el tiempo máximo de estancia en el bloque se restringe a cinco años, dado que se trata de una promoción destinada a facilitar el paso a la independencia económica y familiar de los menores de 36 años.

Suárez-Quiñones incidió durante su visita en Palencia en el amplio abanico de medidas que impulsa la Junta en estos momentos para paliar el problema de la vivienda en la comunidad. Así, destacó que se están poniendo a disposición de los ciudadanos en estos momentos en Castilla y León más de 3.000 casas, «en distintos modos, bien vía alquiler, bien vía venta a los jóvenes con un descuento del 20% del precio...», manifestó el consejero, quien anunció también que este mismo martes se ha publicado también en el Boletín oficial de Castilla y León (Bocyl), «la nueva convocatoria de ayudas al alquiler que tiene una previsión de inversión de más de 50 millones de euros, y que fueron prácticamente 49,8 en la última convocatoria·.

Asimismo, el consejero destacó que en el marco de los planes regionales de vivienda, solo en la provincia de Palencia se están construyendo o acaban de terminarse 182 viviendas, a las que hay que sumar los trámites que ya se están desarrollando para el proyecto de Vega de las Claras, en Aguilar de Campoo, actuación que ya se ha aprobado y la puesta a disposición de terrenos para la edificación de hasta 800 viviendas, «principalmente de promoción pública».

Con respecto a la visita de las casa de alquiler para jóvenes de Palencia Suárez-Quiñones puso énfasis en destacar el modelo colaborativo que presenta el proyecto, puesto que el edificio se dota de diferentes espacios públicos destinados a trabajo compartido y la convivencia. «Se trata de viviendas independientes de 60 metros cuadrados con su salón, cocina, dos habitaciones y dos baños y cochera. Pero luego, tiene unas zonas comunes de 'coworking', de 'coliving' para los jóvenes, porque en definitiva están orientadas a alquiler bonificado para los jóvenes. Porque el nuevo modo de vivir de los jóvenes hace que compartan espacios, compartan inquietudes. Y este modelo, por lo tanto aumenta la confortabilidad de la vida», señaló el consejero, al tiempo que destacaba, por ejemplo, la zona de patio interior cubierto, que facilita esa vida en comunidad, además del uso de materiales de construcción de fabricación industrial, para un rápido ensamblaje y una mejor confortabilidad térmica y energética.

El coste de la promoción, que está ejecutando la empresa pública Somacyl, se eleva a 6,7 millones de euros. El bloque se distribuye en una planta baja con seis viviendas y la mayor parte de los espacios comunes colaborativos. En las restantes cuatro plantas, el número de viviendas es de once pisos en cada una de ellas.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, que acompañó al consejero en la visita a las casas colaborativas, destacó que el terreno ha sido cedido gratuitamente por el Ayuntamiento y reafirmó el compromiso del Consistorio en impulsar una firme política de vivienda. «Los ayuntamientos tenemos pocas competencias en política de vivienda, pero mucha incumbencia. Porque al final es la administración más cercana al ciudadano, es donde se plantean los problemas y donde los alcaldes podemos ver cómo se acerca ese futuro próximo», indicó Miriam Andrés.

La regidora destacó también que el Ayuntamiento que querido fortalecer esa política de vivienda con medidas como la bonificación del 100% en el Impuesto de Construcciones (ICIO). «Se está finalizando una promoción privada de vivienda protegida en Palencia con cerca de 170 viviendas. Pero, además, en cuanto el Ayuntamiento de Palencia llevó a pleno la bonificación del 100% del ICIO en la construcción de vivienda protegida, pues salió automáticamente una nueva promoción de otras casi 150 viviendas de promoción privada, pero de protección pública. Yo no sé si habrá otro Ayuntamiento en España que tenga la bonificación absoluta del ICIO en la construcción de vivienda protegida. Creo que es un paso muy importante que la administración local tenía que dar en esa confluencia de responsabilidades entre administraciones para generar mucha más vivienda», recalcó Miriam Andrés.