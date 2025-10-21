El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los responsables de la obra explica el proyecto al consejero de Medio Ambiente, la alcaldesa y el subdelegado del Gobierno. Adolfo Fernández
Palencia

Los 50 pisos en alquiler para jóvenes deben terminarse antes del 30 de junio de 2026

El consejero de Medio Ambiente destaca las 182 casas que la Junta construye en la provincia, mientras que la alcaldesa presume de facilidades fiscales para edificar VPO

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Martes, 21 de octubre 2025, 18:41

Comenta

La vivienda es el gran reto. Figura en la agenda política de todos los partidos políticos y encabeza prácticamente a diario el listado de noticias ... destacadas que se seleccionan en informativos de televisión o periódicos. «Si hay ahora una preocupación social, en el top de esas preocupaciones está la vivienda, el acceso a la vivienda, y especialmente preocupa el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, y en eso estamos trabajando las administraciones», corroboraba este martes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una visita a Palencia para interesarse por el proyecto de construcción de un bloque con 50 pisos de protección pública, que se destinarán al mercado del alquiler para jóvenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  9. 9

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  10. 10

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los 50 pisos en alquiler para jóvenes deben terminarse antes del 30 de junio de 2026

Los 50 pisos en alquiler para jóvenes deben terminarse antes del 30 de junio de 2026