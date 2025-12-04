Le piden 18 meses por agredir a otro hombre que no le dejaba ver un encierro

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo día 16 la vista contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita una pena ... de 18 meses de prisión y una indemnización de 5.400 euros por un presunto delito de lesiones, después de que supuestamente agrediera a otro hombre que le impedía la visión durante la celebración en 2017 de un encierro taurino en Torquemada.

Los hechos se remontan al 13 de agosto, cuando los dos hombres mantuvieron una discusión durante dicho festival taurino en esa localidad de Palencia porque uno de ellos no le dejaba ver los toros al otro, que terminó agrediéndole.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió contusiones en hombro y espalda y requirió medicación anestésica y fisioterapia, tardando 122 días en recuperarse.