Encierros en Torquemada. Luis Antonio Curiel

Palencia

Le piden 18 meses por agredir a otro hombre que no le dejaba ver un encierro

Los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2017 en Torquemada y la Fiscalía solicita también para el acusado 5.400 euros de indemnización

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:36

Comenta

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo día 16 la vista contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita una pena ... de 18 meses de prisión y una indemnización de 5.400 euros por un presunto delito de lesiones, después de que supuestamente agrediera a otro hombre que le impedía la visión durante la celebración en 2017 de un encierro taurino en Torquemada.

