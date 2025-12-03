El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Absueltos de intentar comercializar 300 sudaderas falsas de Scalpers

La Fiscalía pedía cada uno de los dos acusados 18 meses de prisión y multa de 4.860 euros por un delito contra la propiedad industrial

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:54

Comenta

El titular del Juzgado de lo Penal ha dictado un fallo en el que absuelve a dos hombres para quienes el Ministerio Público solicitaba una ... pena para cada uno de ellos de 18 meses de cárcel y multa de 4.860 euros por un presunto delito contra la propiedad industrial. La Fiscalía pedía además para ambos acusados una indemnización de 10.500 euros.

