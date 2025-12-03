Absueltos de intentar comercializar 300 sudaderas falsas de Scalpers

El titular del Juzgado de lo Penal ha dictado un fallo en el que absuelve a dos hombres para quienes el Ministerio Público solicitaba una ... pena para cada uno de ellos de 18 meses de cárcel y multa de 4.860 euros por un presunto delito contra la propiedad industrial. La Fiscalía pedía además para ambos acusados una indemnización de 10.500 euros.

Los dos acusados, según el escrito de acusación de la Fiscalía, concertaron con un tercera persona no identificada «la compra de prendas de vestir falsas, en concreto 300 sudaderas que a primera vista hacían alusión visual a la marca registrada Scalpers, para proceder a su comercialización en Palencia sin consentimiento del titular legítimo de la marca».

El 23 de septiembre de 2023, en un control en una empresa de paquetería, la Guardia Civil localizó seis cajas de mercancía contrareembolso con las sudaderas, «ocasionando los dos acusados un perjuicio de 10.500 euros a Scalpers», añadía el Ministerio Público.