Les juzgan por intentar comercializar 300 sudaderas falsas de Scalpers

El Juzgado de lo Penal celebra el próximo día 18 la vista contra dos hombres para quienes el Ministerio Público solicita una pena para cada ... uno de ellos de 18 meses de cárcel y multa de 4.860 euros por un presunto delito contra la propiedad industrial. La Fiscalía solicita además para ambos acusados una indemnización de 10.500 euros.

Los dos acusados, según el escrito de acusación del Ministerio Público, concertaron con un tercera persona no identificada la compra de prendas de vestir falsas, en concreto 300 sudaderas que a primera vista hacían alusión visual a la marca registrada Scalpers, para proceder a su comercialización en Palencia sin consentimiento del titular legítimo de la marca.

El 23 de septiembre de 2023, en un control en una empresa de paquetería, la Guardia Civil localizó seis cajas de mercancía contrareembolso con las sudaderas, ocasionando los dos acusados un perjuicio de 10.500 euros a Scalpers.