Sede judicial en el antiguo edificio del Banco de España, que alberga el Juzgado Penal. Manuel Brágimo

Palencia

Les acusan de abandonar el vehículo tras un vuelco y denunciar el dueño su desaparición

La Fiscalía pide para el propietario multas de 8.640 y 1.800 euros y para su acompañante, de 7.560 euros

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:28

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo martes la vista contra un hombre para quien el Ministerio Público pide sendas multas de ... 8.640 y 1.800 euros por un delito contra la seguridad vial en concurso con un delito de simulación de delito, y contra otro hombre para quien solicita una multa de 7.560 euros por un delito contra la seguridad vial.

