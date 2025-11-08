Les acusan de abandonar el vehículo tras un vuelco y denunciar el dueño su desaparición

PalenciaLes acusan de abandonar el vehículo tras un vuelco y denunciar el dueño su desaparición
La Fiscalía pide para el propietario multas de 8.640 y 1.800 euros y para su acompañante, de 7.560 euros
Palencia
Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:28
El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo martes la vista contra un hombre para quien el Ministerio Público pide sendas multas de ... 8.640 y 1.800 euros por un delito contra la seguridad vial en concurso con un delito de simulación de delito, y contra otro hombre para quien solicita una multa de 7.560 euros por un delito contra la seguridad vial.
Los hechos se remontan al 1 de junio de 2023, cuando los dos acusados, según el escrito de acusación de la Fiscalía de Palencia, circulaban con un vehículo propiedad de uno de ellos y se salieron de la vía a la altura del kilómetro 9,500 de la A-67, acabando por volcar. Los dos hombres abandonaron el vehículo dejándolo en la mitad de la vía sin ningún tipo de señalización o alumbrado que advirtiese de su presencia, siendo conscientes del grave riesgo que comportaba.
El propietario del vehículo, el mismo día, acudió a la Policía Nacional y denunció que le había desaparecido el vehículo con el propósito de enmascarar el siniestro.
