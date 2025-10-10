Le piden dos años de cárcel por la caída de un albañil desde siete metros

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo martes la vista contra un hombre, administrador de la empresa que estaba construyendo una vivienda ... unifamiliar en la capital palentina, para quien el Ministerio Público solicita por un presunto delito contra la vida y salud de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave, una pena de dos años de cárcel, 1.620 euros de multa e inhabilitación por tiempo de dos años para el ejercicio de actividad empresarial relacionada con la construcción, después del accidente laboral sufrido el 9 de marzo de 2022 por un albañil que trabajaba en dicha obra. Asimismo, la Fiscalía solicita para el acusado una responsabilidad civil de 53.071 euros.

El accidente tuvo lugar sobre las 11:00 horas, cuando un albañil que trabajaba en el segundo piso de una vivienda unifamiliar en la avenida de Simón Nieto, próxima a la rotonda del Monumento al Campesino Ibérico, haciendo labores de encofrado, intentó aflojar un tablón y perdió el equilibrio, cayendo desde el segundo piso, a una altura de siete metros, golpeándose primero contra el saliente del primer piso y después contra el suelo.

Hasta el lugar acudió la Policía Nacional, personal del contiguo Hospital Recoletas y los servicios sanitarios, que trasladaron en UVI móvil al operario herido hasta el Hospital Río Carrión de Palencia.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la barandilla de protección no fue suficiente para frenar dicha caída porque no reunía las condiciones adecuadas. La víctima, que carecía de medidas de protección individuales y colectivas, sufrió politraumatismo por caída en altura con fractura de la escápula izquierda, escafoides derecho y cuarto, quinto, sexto y séptimo arcos costales izquierdos, con neumotórax, alcanzando la sanidad definitiva en 2024, con 42 años. Como secuelas le restan artrosis, pérdida de movilidad en muñeca, y la colocación de material de osteosíntesis.