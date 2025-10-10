El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificio en construcción desde el que cayó el operario. Manuel Brágimo

Palencia

Le piden dos años de cárcel por la caída de un albañil desde siete metros

La Fiscalía solicita también para el acusado, administrador de la empresa que construía la vivienda unifamiliar en Simón Nieto, 53.000 euros de indemnización

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:02

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo martes la vista contra un hombre, administrador de la empresa que estaba construyendo una vivienda ... unifamiliar en la capital palentina, para quien el Ministerio Público solicita por un presunto delito contra la vida y salud de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave, una pena de dos años de cárcel, 1.620 euros de multa e inhabilitación por tiempo de dos años para el ejercicio de actividad empresarial relacionada con la construcción, después del accidente laboral sufrido el 9 de marzo de 2022 por un albañil que trabajaba en dicha obra. Asimismo, la Fiscalía solicita para el acusado una responsabilidad civil de 53.071 euros.

