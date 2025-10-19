El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José María Pérez 'Peridis'. M. Chacón-Ical

Peridis revive su infancia rural en la Montaña Palentina en su nueva novela

'El tesoro del convento caído', que presentará el jueves en Aguilar, recoge memorias de la posguerra palentina y un homenaje al esfuerzo colectivo español

El Norte

El Norte

Palencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:37

José María Pérez 'Peridis', el arquitecto, humorista y divulgador incansable del patrimonio español, suma una muesca más a su prolífica carrera literaria con 'El tesoro del convento caído', una novela que Espasa pondrá a la venta el próximo 22 de octubre.

Esta obra, que mezcla memorias, testimonios y ficción con el sello inconfundible del autor, se presenta como «el repaso vital más personal de Peridis», nacido José María Pérez González, y un «emotivo tributo a generaciones que reconstruyeron un país desde las ruinas», apuntan desde la editorial. El propio autor presentará el libro en Palencia el jueves, 23 de octubre, a las 19 horas en el Cine Amor de Aguilar de Campoo.

La historia arranca como un cuento de hadas en la posguerra española: hace más de setenta años, en un pueblo palentino abrazado por montañas agrestes, un niño avispado acompaña a su madre a sembrar habichuelas entre las ruinas de un convento devorado por el tiempo y la hiedra. Allí, el pequeño José María aprende la lección fundacional que guiará su vida: «Se recoge lo que se siembra».

«Animado por un entusiasmo ilimitado y una capacidad de trabajo homérica, Peridis ha sido un sembrador incansable, transformando paisajes, monumentos y vidas a lo largo de más de seis décadas», describe la editorial.

En 'El tesoro del convento caído', Peridis revive su infancia rural en la Montaña Palentina, pero va más allá, ofrece un homenaje vibrante a todas aquellas personas que «ayudaron y se dejaron ayudar», cambiando sus destinos mientras restauraban conventos, comarcas y un España que, por primera vez en su historia, miraba al futuro con esperanza. Con su estilo peculiar, el libro no solo testimonia un esfuerzo colectivo fuera de lo común, sino que invita a la reflexión en un mundo cada vez más individualista, sirviendo de estímulo para nuevos sembradores.

Peridis, decano de los colaboradores de El País desde su fundación, es arquitecto, dibujante satírico, divulgador del románico en la Enciclopedia que dirige, creador de la Fundación Santa María e impulsor de proyectos de empleo rural. Su impresionante trayectoria le ha valido distinciones como el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2018, doctorados honoris causa por las universidades de Valladolid y Alcalá de Henares, y una legión de seguidores en programas de radio y televisión.

Como escritor, Peridis acumula éxitos: desde libros de humor y sátira política hasta divulgación artística como 'La luz y el misterio de las catedrales' (2012) y 'Hasta una ruina puede ser una esperanza' (2017). Su trilogía de la Reconquista –Esperando al rey (Premio Alfonso X el Sabio 2014), La maldición de la reina Leonor (2016) y La reina sin reino (2018)– cautivó a miles, al igual que 'El corazón con que vivo' (Premio Primavera 2020) y 'El Cantar de Liébana' (2023), una novela histórica que conquistó a los lectores.

'El tesoro del convento caído' no es solo una novela: es la suma de una vida dedicada a la memoria colectiva. En palabras del propio Peridis, es «un tesoro enterrado en las ruinas, listo para ser desenterrado por quien quiera sembrar esperanza».

