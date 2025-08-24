El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Christian Draper. Beatriz Gómez

Christian Draper / Guía del románico palentino

«Se ha dado un gran impulso para cuidar el patrimonio, pero hace falta mucho más»

Veraneante desde pequeño en Barruelo de Santullán, su pasión por la fotografía, la Montaña y el románico le han llevado a forjar una nueva vida

Nuria Estalayo

Nuria Estalayo

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:36

Christian Draper Rodríguez decidió hace más de una década cambiar la capital madrileña por el norte palentino, y más tarde, llenó el hueco dejado por ... la fotografía, su antigua profesión, por el románico. Venía desde Madrid todos los veranos con su hermana a Barruelo de Santullán, municipio de la Montaña Palentina, el pueblo de la familia de su madre. «Y cuando acababa el verano regresaba a Madrid en la parte de atrás del coche llorando con mi hermana porque no queríamos volver a la capital», recuerda, describiendo como «hace ya quince años vine un verano más, me ofrecieron desde el Ecyl hacer un curso y decidí quedarme aquí en Barruelo».

