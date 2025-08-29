Un pellizco de la Lotería del jueves para empezar bien San Antolín
La administración número 4, ubicada en la plazuela de la Sal, reparte al menos un décimo del 31.757, vendido por terminal
Palencia
Viernes, 29 de agosto 2025, 00:28
Otra vez en jueves, otra vez por terminal y otra vez en la administración número 4 de la capital, ubicada en la plazuela de la ... Sal. El despacho regentado por Carmen Infesta ha vuelto a recibir a la suerte en forma de pellizco, «muy bueno para empezar las fiestas de San Antolín», comentaba esta lotera al confirmar que si bien hasta este viernes no se conocerá exactamente, puede que haya sido uno el décimo vendido y agraciado con 30.000 euros. Esta admnistración ya ha otorgado también otros premio de la lotería nacional del jueves este año, en enero y en abril.
En esta ocasión, ha sido el 31.757, agraciado con 300.000 euros al número, que ha llegado hasta trece municipios. Además de llegar a Palencia, ha ido a parar al Valle de Trapaga, en Vizcaya, Catarroja (Valencia), Puerto de la Cruz (Tenerife), Costa Adeje (Tenerife), Dos Hermanas (Sevilla), Madrid capital, Abadín (Lugo), Vecindario (Las Palmas)... entre otras localidades. Ha estado muy repartido. En total, ponía en juego 300.000 euros por cada una de las seis series.
El segundo premio ha recaído en el 48082, dotado con 60.000 euros para cada una de las seis series, que ha caído de manera íntegra en Eibar (Guipúzcoa).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.