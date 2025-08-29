El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Clientes en la administración número 4 de Palencia. Marta Moras
Palencia

Un pellizco de la Lotería del jueves para empezar bien San Antolín

La administración número 4, ubicada en la plazuela de la Sal, reparte al menos un décimo del 31.757, vendido por terminal

J. Olano

J. Olano

Palencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:28

Otra vez en jueves, otra vez por terminal y otra vez en la administración número 4 de la capital, ubicada en la plazuela de la ... Sal. El despacho regentado por Carmen Infesta ha vuelto a recibir a la suerte en forma de pellizco, «muy bueno para empezar las fiestas de San Antolín», comentaba esta lotera al confirmar que si bien hasta este viernes no se conocerá exactamente, puede que haya sido uno el décimo vendido y agraciado con 30.000 euros. Esta admnistración ya ha otorgado también otros premio de la lotería nacional del jueves este año, en enero y en abril.

