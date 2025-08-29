Un pellizco de la Lotería del jueves para empezar bien San Antolín

J. Olano Palencia Viernes, 29 de agosto 2025, 00:28 Comenta Compartir

Otra vez en jueves, otra vez por terminal y otra vez en la administración número 4 de la capital, ubicada en la plazuela de la ... Sal. El despacho regentado por Carmen Infesta ha vuelto a recibir a la suerte en forma de pellizco, «muy bueno para empezar las fiestas de San Antolín», comentaba esta lotera al confirmar que si bien hasta este viernes no se conocerá exactamente, puede que haya sido uno el décimo vendido y agraciado con 30.000 euros. Esta admnistración ya ha otorgado también otros premio de la lotería nacional del jueves este año, en enero y en abril.

