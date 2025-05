Tras 44 años de carrera periodística, la presentadora Irma Soriano (Jaén, 1963) se estrenó como actriz el pasado septiembre con la obra 'Pensionistas', con la ... que comparte escenario con Loreto Valverde y Rosa Benito. Esta comedia, dirigida por Gabriel Esparza, se presentará este sábado, a las 20:00 horas, en el Teatro Ortega de Palencia.

-El pasado 4 de mayo se cumplió el décimo aniversario del fallecimiento de Jesús Hermida, con quien le sobrevino su proyección televisiva. ¿Qué le enseñó este profesional de la comunicación?

-A mí me parece como si no se hubiera ido. Ha sido un genio de la comunicación y pienso que a este tipo de personas su personalidad les impide conectarse con el resto de la gente. Yo empecé a trabajar con él detrás de las cámaras, era como un setter que estaba siempre ahí para lo que pudiera necesitar. Y, cuando iba a empezar a aparecer en pantalla, Jesús me dijo: «Sé tú misma, así no te equivocarás nunca y no tengas miedo porque las palabras siempre salen». Y es algo que me he aplicado hasta la fecha.

-¿Qué le removió por dentro el 2 de septiembre cuando subió el telón el Teatro Principal de San Sebastián?

-Fue una maravilla. Recuerdo que ese día, durante la rueda de prensa, compañeros tuyos nos preguntaban que de qué ciudad veníamos de representar la obra y les dijimos que se estrenaba ese mismo día en San Sebastián. Desde la primera función, Loreto nos ha dado mucha tranquilidad sobre el escenario; ella es la seguridad en el escenario. Hemos currado mucho y también hemos pasado momentos de miedo. En mi caso, yo me grabé el libreto y, como vivo en una urbanización de Torrelodones, lo escuchaba a todas horas. Pero, claro, ese diálogo tienes que vestirlo y dar vida al personaje. Aunque he de confesarte que paso más miedo y más nervios en televisión que en el teatro, donde todo es disfrutar. Si lo comparo con la tele es porque en el teatro me he llevado una grata sorpresa. En cada función no eres la misma y las carcajadas y los aplausos del público me devuelven a casa satisfecha. El día del estreno sentí una felicidad que nunca antes había conocido y que me brota después de cada función.

-Además de esa felicidad, ¿qué otras sensaciones está viviendo en esta nueva etapa profesional?

-Yo ya no me quiero bajar de un escenario. El teatro ha llamado a mi puerta en otras ocasiones, pero no me vi capaz de meterme en la piel de un personaje. Ha pasado ahora, era el momento y ya no me quiero bajar de él. Yo soy súper perfeccionista y en el teatro no sufro. Al teatro no le pongo ningún pero. Requiere mucho trabajo, pero siempre he trabajado mucho, y también mucha ilusión, que la pongo toda. A la tele la he dedicado más que a mi familia de sangre, a la de corazón, la que me he ido encontrando por el camino, y no cambiaría nada de mi trayectoria, pero para mí el teatro es un disfrute absoluto.

-En televisión ha sido muy teatrera…

-Sí, incluso teníamos espacios en los que representábamos personajes, tanto en los programas de Jesús como en los de María Teresa Campos, pero era teatrillo. Recuerdo que cuando yo era pequeña, mi madre ya me decía que era muy teatrera y en la vida hay momentos en los que tienes que actuar. Pero con esta obra es totalmente diferente porque tienes un respeto absoluto al escenario, donde tantos grandes profesionales han representado obras magistrales en los mismos teatros donde actuamos, y eso te impone, pero, al mismo tiempo, te da confianza. Mi entrega es absoluta y, hoy por hoy, no cambiaría a mi Rosa –su personaje en 'Pensionistas'­– por nada en el mundo.

-Llevan tan solo medio año de gira, ¿denominarla actriz sería disparatado?

-Para nada. Yo soy muy profesional y todos los proyectos me los tomo muy en serio. Es cierto que, con el tiempo, los personajes van creciendo, pero sus palabras salen de ti, por lo tanto yo estoy interpretando y soy actriz. No es intrusismo, ocurre también en el periodismo y en otras profesiones y si a alguien se le brinda una oportunidad profesional, que la aproveche. A mí me la han ofrecido y la estoy aprovechando.

-Antes de salir a escena, ¿hace algún tipo de ritual?

-Las tres nos cogemos de las manos y gritamos 'Pensionistas' con las manos hacia arriba. Yo también tengo mis vírgenes y mis santos, que comparto con Rosa y Loreto, y a escena salgo con algunos complementos míos y siento que me transmiten la energía de las personas que me los han regalado.

-El sábado se sube a las tablas del Ortega de Palencia. ¿Conoce la ciudad?

-Por supuesto, Una prima hermana mía, Merceditas, vive allí con su marido y sus hijos, a los que he visitado muchas veces. Mi marido es de Valladolid, ciudad a la que también vamos con relativa frecuencia. Tengo muchas ganas de actuar en Palencia, a pesar de que no conozco el Teatro Ortega.

-¿A qué tipo de público atrae 'Pensionistas'?

-A todo tipo de público, va gente mayor y jóvenes. Incluso han ido madres, hijas y nietas a vernos y las tres generaciones se han reído con esta comedia tan divertida en la que la risa está asegurada porque lo damos todo. Somos tres mujeres amigas (yo hago de Rosa, Loreto de Antonia y Rosa de Carmen) que se han quedado viudas durante la pandemia y que deciden vivir juntas en la casa de una de ellas para ahorrar gastos, pero aún así no llegamos a fin de mes y tenemos que buscarnos la vida.

-¿Ha empatizado con sus dos compañeras de reparto?

-Nos reímos lo más grande. Para mí Loreto y Rosa son vitamina. Nos llevamos genial, incluso compartimos el mismo camerino y estamos codo con codo. Las tres somos muy disciplinadas y 'currantas' y nos ayudamos entre nosotras. También tenemos que aguantamos unas a otras porque compartimos muchas cosas. Las tres llevamos toda una vida dedicada a nuestras respectivas carreras; en mi caso, en la tele, que afortunadamente ha ocupado toda mi vida, pero ahora ya no quiero bajarme del escenario.

-En pantalla se la ve una persona extrovertida, simpática y divertida, pero ¿qué situaciones desatan su enfado?

-Me enfado ante la justicia hacia las personas mayores y los niños y ante la violencia de género. Hace muchos años que he unido fuerzas con la Plataforma Violencia Cero a raíz de que a Ana Orantes, que fue a contar su historia a un programa mío de Canal Sur, la quemara viva su marido. Un hecho que marcó mi vida, fue un antes y un después. Lucho con ellas y hago frente común contra el machismo porque hay que seguir luchando contra esta barbarie.