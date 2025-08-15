El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juanka Casado, con su cámara fotográfica. A la derecha, la imagen capturada. El Norte

Palencia

Un paraíso natural para el turismo de fotografía nocturna

El fotógrafo catalán Juanka Casado viajó desde Granollers para capturar una imagen del Cristo del Otero con la luna que se ha viralizado en redes

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:24

La fotografía del Cristo del Otero alineado con la luna llena se ha convertido en una de las imágenes más comentadas de los últimos días ... en Palencia. La obra, firmada por el fotógrafo Juanka Casado Fernández (conocido en redes como @LjuanK), ha causado un enorme revuelo en redes sociales y medios locales, a pesar de que su autor ni siquiera llegó a publicarla en sus perfiles.

