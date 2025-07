El Parador de Cervera cumple 50 años y anuncia 9 millones para su renovación

El Parador de Cervera de Pisuerga ha celebrado este miércoles su quinquagésimo aniversario con un emotivo acto en el que se ha rendido homenaje a ... su historia y a todas las personas que han contribuido a convertirlo en un símbolo del turismo de interior. El evento ha contado con la presencia de la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; el alcalde de Cervera, Jorge Ibáñez; el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel y el primer director del Parador tras su apertura en 1975, Ángel Montero.

Raquel Sánchez ha anunciado en este contexto una inversión cercana a los 9 millones de euros para acometer una reforma integral del edificio. Las obras comenzarán en octubre y tendrán una duración estimada de dos años, con el objetivo de reabrir sus puertas convertido en un Parador completamente renovado, accesible y adaptado a los más altos estándares de sostenibilidad y confort, respetando y cuidando al mismo tiempo la esencia del histórico establecimiento.

«Hoy no solo celebramos cinco décadas de historia, esfuerzo y pasión compartida. También anunciamos una apuesta decidida por el futuro, para que el Parador de Cervera siga siendo símbolo de excelencia y arraigo durante otros 50 años más», ha señalado la presidenta durante su intervención.

Las actuaciones previstas en el establecimiento contemplan la remodelación integral de las instalaciones del Parador de Cervera para mejorar la eficiencia energética y el confort de sus huéspedes. Así, se renovarán todas las habitaciones y zonas comunes, la cocina y la cafetería, eliminando las barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad del Parador. También se actuará en las instalaciones eléctricas, climatización, fontanería, saneamiento y toda la carpintería -interior y exterior-, así como en la cubierta del edificio, que se rehabilitará completamente para instalar sistemas de aislamiento y elementos fotovoltaicos y solares térmicos para mejorar la eficiencia energética del establecimiento.

«Como empresa pública, tenemos una gran responsabilidad que asumimos con orgullo: modernizar y hacer más sostenibles nuestros edificios sin perder nuestra esencia. Esta inversión refuerza nuestro compromiso con el territorio y con el turismo de calidad», ha subrayado Raquel Sánchez este miércoles en Palencia.

El alcalde de Cervera, el socialista Jorge Ibáñez, ha explicado como el municipio acogió con entusiasmo y esperanza el proyecto del Parador en sus inicios. Un proyecto que iba a mostrar la belleza de este entorno natural y dar a conocer el municipio. Un día, el de la inauguración, que calificó de inolvidable. «Ese día fue un día de fiesta y una declaración de intenciones, presentando el turismo uno de los caminos de futuro, aunque no el único», señaló el alcalde, destacando que «medio siglo después se ha declarado un emblema de la provincia».

Ángel Montero, el primer director del Parador, presente en su apertura en 1975, rememoró las dificultades previas a la inauguración para tener todo listo para la fecha prevista. «No pensábamos que podríamos llegar, pero llegamos», ha apuntado. «En este Parador he contado con el mejor personal que he tenido en los trece en los que he trabajado, y agradezco al personal que tuve, comprometido y trabajador, en esta Montaña Palentina que tanto quiero y sigo visitando de vez en cuando», ha añadido.

El proyecto del Parador de Cervera se encargó a Jesús Valverde Viñas, arquitecto jefe del Servicio de Arquitectura, que diseñó un edificio acorde a la arquitectura de montaña con 80 habitaciones (152 plazas hoteleras). El 19 de julio de 1975 abrió sus puertas el Parador de Fuentes Carrionas, como se llamó inicialmente.