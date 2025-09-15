La palentina Milagros Marcos, coordinadora del PP para el medio rural, despoblación y política forestal El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anuncia la elaboración de un Libro Blanco para el futuro del medio rural

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo anunció la designación de la diputada palentina, Milagros Marcos como coordinadora del PP en materia de medio rural, despoblación y política forestal. El líder 'popular' apostó además, por «menos burocracia, una PAC comunitaria, más rentabilidad y un Plan Nacional del Agua» en una jornada en Membrilla (Ciudad Real).

Feijóo anunció también la elaboración de un Libro Blanco para el futuro del medio rural de España, acordado con los principales representantes del sector, para que la política agraria se diseñe junto a quienes lo componen y no «desde los despachos de Bruselas o de la Castellana».

El líder del PP indicó que el PP llevará a cabo una revisión integral de la normativa que afecta al sector primario para eliminar duplicidades, trabas y disposiciones desproporcionadas, y que aprobará una ley de simplificación administrativa que devuelva tiempo y seguridad a agricultores y ganaderos. Además, reivindicó que la PAC debe seguir siendo «política, agraria y común», sin más burocracia que fondos, y se comprometió a defender en Bruselas los intereses de España.

«No acepto lecciones de quienes protegen más al lobo que al ganadero, ni de quienes se aprovechan del campo para hacer política, pero luego no lo defienden cuando tienen la oportunidad. No acepto lecciones de aquellos que lo más verde que han visto en su vida son los jardines de la Complutense», subrayó.

Por su parte, Milagros Marcos manifestó que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, le ha puesto un reto «muy importante» como coordinadora del PP en materia de medio rural, despoblación y política forestal, ya que el mundo rural tiene «futuro» si se sabe gestionar y no se le aplica la «ideología, la pancarta o el grito» y se trabaja con «responsabilidad, escucha y respeto».

En este sentido, aseguró a Ical que trabajará para buscar el equilibrio y proporcionar al medio rural la viabilidad económica y la sostenibilidad ambiental que requiere. Milagros Marcos agradeció a Feijóo y también al presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el nombramiento, y señaló que a corto plazo, tal y como anunció el presidente nacional, trabajará para elaborar el Libro Blanco por el futuro del medio rural en España.

Contará con diez grandes retos y abordará un nuevo Plan de Política Forestal en España, que se elaborará junto a las comunidades autónomas y expertos. «Creo que estar al frente de la Secretaría para impulsar el mundo rural, la lucha contra la despoblación y la política forestal es un reto muy importante», indicó. Asimismo, señaló que Castilla y León es un referente en materia forestal en España, por su extensión y por el abordaje que se ha hecho durante todos estos años por parte de la Junta con respecto a la política forestal y al compromiso con el medio natural.

Por último, avanzó que preguntará al Gobierno por qué no ha remitido a Bruselas cómo está la situación de protección del lobo en España, ya que es uno de los «grandes» problemas y una de las razones por la que ha desaparecido la ganadería y los bosques no están cuidados.