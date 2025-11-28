El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isabel Nieto, en una imagen de archivo.

La palentina Isabel Nieto cae en la primera fase del Mundial de Karate en El Cairo

La karateca no logró alcanzar los dieciseisavos después de perder ante la guineana Anne Coralie Keita

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

El Mundial de Karate disputado en El Cairo ha dejado una amarga e inesperada sorpresa. La palentina Isabel Nieto quedó este viernes eliminada en la ... primera fase. La karateca llegaba a esta cita con mucha ilusión y ganas de luchar por las medallas, pero se quedó fuera a las primeras de cambio en su segundo Campeonato del Mundo, lejos del cuarto lugar que logró en su debut mundialista.

