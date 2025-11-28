La palentina Isabel Nieto cae en la primera fase del Mundial de Karate en El Cairo

El Mundial de Karate disputado en El Cairo ha dejado una amarga e inesperada sorpresa. La palentina Isabel Nieto quedó este viernes eliminada en la ... primera fase. La karateca llegaba a esta cita con mucha ilusión y ganas de luchar por las medallas, pero se quedó fuera a las primeras de cambio en su segundo Campeonato del Mundo, lejos del cuarto lugar que logró en su debut mundialista.

Su competición arrancó con el contratiempo que supuso la incorporación de la guineana Anne Coralie Keita a última hora, pasando su grupo de tres a cuatro competidoras.

Isabel Nieto abrió su participación en Egipto ante la rival más dura y exigente, la suiza Elena Quirici –número 2 del ránking mundial–. El combate fue intenso e igualado, cayendo finalmente del lado de la suiza por 2-0.

Su segundo combate fue ante la india Bhuvaneshwari Suresh Jadhav, ante la que ya se había enfrentado en el pasado. La palentina supo imponerse desde el inicio para sumar su primer triunfo del Mundial por 4-1 y jugarse su billete para los dieciseisavos de final en su tercer enfrentamiento ante la guineana Anne Coralie Keita.

El combate ante la africana arrancó con buenas sensaciones para Isabel Nieto, que dominó el arranque y sumó el primer punto. Su rival logró igualarla en el marcador, pero la palentina abrió brecha hasta situarse 3-1 para la karateca del Club Héctor Bartolomé. Sin embargo, el último minuto cambió por completo el escenario del combate. La guineana supo encontrar el acierto para darle la vuelta al marcador y adjudicarse la victoria finalmente por 3-6, lo que dejaba a Isabel Nieto sin margen de reacción y eliminada en la primera fase del campeonato.

Un desenlace inesperado y prematuro para una Isabel Nieto que viajaba a El Cairo con el objetivo de luchar por las medallas y tratar de terminar el año dentro del top-5 mundial en kumite -68kg.

El cierre de su participación en este Campeonato del Mundo no empaña un 2025 en el que la palentina se proclamó subcampeona de Europa el pasado mes de mayo. Isabel Nieto tendrá revancha el próximo año, en la Copa Mundial que se disputará en noviembre de 2026 en China.