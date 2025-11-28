Isabel Nieto afronta el Mundial de Karate con las medallas como objetivo La palentina, séptima del ránking mundial en kumite -68 kg, disputa en El Cairo su segundo Campeonato del Mundo

Las primeras horas del Mundial ya se han dejado sentir en El Cairo y, con ellas, la adrenalina del debut. La karateka palentina Isabel Nieto afronta este viernes su estreno en el Campeonato del Mundo de Karate 2025, una cita que reúne del 27 al 30 de noviembre a la élite de esta disciplina y en la que la deportista del Club Héctor Bartolomé vuelve a situarse entre las grandes favoritas. Llega como séptima del ránking internacional en la categoría femenina de -68 kilos, una posición que respalda su trayectoria reciente. Lo hace, además, con un objetivo claro, el de pelear por una medalla mundial que se le escapó por muy poco en su última participación.

La palentina iniciará la competición este viernes en un grupo reducido a tres competidoras tras la ausencia de dos inscritas. Su primer combate tendrá lugar entre las 13:04 y las 13:12, frente a la india Suresh Jadhav Bhuvaneshwari, 68ª del ránking mundial. Apenas veinte minutos después, regresará al tatami para enfrentarse entre las 13:28 y las 13:36 a la suiza Elena Quirici, actual número 2 del mundo, triple campeona de Europa y subcampeona mundial. De los dos encuentros saldrán las dos clasificadas para unos dieciseisavos de final programados en la franja comprendida entre las 18:41 y las 19:01.

A sus 26 años, Isabel Nieto llega a este Mundial en uno de los momentos más sólidos de su carrera, aunque no exento de dificultades. Ella misma reconoce que la temporada no ha sido lineal en cuanto a entrenamientos, sensaciones o continuidad. «Ahora mismo, justo antes de comenzar este Mundial me encuentro al 100%. Es verdad que por algunos problemas y lesiones no he podido estar entrenando estos meses atrás al máximo, pero ahora mismo he conseguido llegar con todo lo que tengo», explica la palentina.

Su último examen competitivo antes de viajar a Egipto tuvo lugar hace apenas unas semanas en La Nucía (Alicante), durante los Juegos Nacionales de Combate, en la que Isabel Nieto firmó una medalla de plata. Con esa plata nacional en el bolsillo, la palentina enlazó directamente con la concentración previa al Mundial. El cambio en su preparación respecto al Europeo de mayo, donde logró una brillante medalla de plata tras caer únicamente en la final frente a la alemana Hanna Riedel, también marca su camino hacia este campeonato. «Desde el europeo hasta ahora han estado las vacaciones de por medio. Entonces he tenido una pretemporada y una vuelta a la competición. En general, el trabajo ha sido muy parecido a lo que estaba viendo que funcionaba y alguna cosilla nueva para seguir mejorando», explica.

Aquella plata europea fue el mayor éxito individual de su carrera y confirmó su escalada en una categoría extremadamente competida. Isabel Nieto ya había sido bronce continental en dos ocasiones, pero en Ereván (Armenia) dio un paso más y peleó por el título frente a la número uno alemana, en un combate que se decidió en los últimos segundos.

Más allá del tatami, la karateka palentina admite que esta preparación ha tenido un componente psicológico importante, quizá más marcado que en otros campeonatos, con vistas a disputar el segundo Mundial de su carrera. «Psicológicamente sí que ha sido un poco más duro, en el sentido de que al final es mi segundo Mundial y siempre quieres hacerlo mejor que en la participación anterior. En mi primer Campeonato del Mundo me quedé muy cerca del bronce y como veo que puedo estar en esa pelea, quiero más», comenta.

Esa ambición, reconoce, tiene doble filo. «Ha sido mucho trabajar para no ir con esa carga de las cosas que ya he conseguido y de estar obligada a conseguir algo. Al final ese estrés y presión que uno mismo se mete, hay veces que es contraproducente».

Por eso, para ella, el resultado final no es la única medida de éxito. «Para mí sería perfecto si consigo mentalmente el objetivo de poder pelear sin una mochila en la espalda y poder sacar todo lo bueno que tengo. Creo que esa es la manera en la que más se disfruta en los Campeonatos».

Consciente de que manejar las emociones es tan importante como cualquier gesto técnico, Isabel Nieto ha fortalecido en los últimos meses este aspecto de su preparación.

Primer duelo ante la india Jadhav y segundo, con la suiza Elena Quirici

El sorteo del cuadro dejó a la española en un grupo de tres debido a la baja de dos competidoras. Aunque en apariencia pueda parecer una ventaja (se clasifican dos), también añade riesgo: menos combates y menos margen de error.

El primer duelo será ante la india Suresh Jadhav, una karateka a la que Isabel Nieto ya se ha enfrentado anteriormente. «Ya he peleado contra ella y, a priori, no es una rival que me preocupe», reconoce. El combate clave será el segundo, ante la suiza Elena Quirici, una de las grandes referentes del karate europeo y mundial. «El segundo combate es contra Elena Quirici, que es la actual subcampeona del mundo. Ese va a ser un combate más duro».

Pese a ello, la palentina no quiere especular con los resultados, ni jugar con diferencias de puntos o clasificaciones cruzadas. «Lo bueno es que pasamos dos por grupo y entonces podría permitirme tener un pequeño margen de error. Pese a todo, no voy a calcular y voy a intentar ganar ambos combates». Si supera la fase de grupos, Isabel Nieto entrará directamente en unos dieciseisavos de final que abrirán el camino hacia la lucha por el podio.

«Tengo claro mi objetivo»

Más allá del resultado, la palentina tiene claro lo que quiere conseguir de este Mundial. «Tengo claro mi objetivo y es ser medallista. Para eso entrenamos todos los días. Ahora mismo soy la séptima mejor del ránking del mundo y mi objetivo también es terminar este año entre las cinco mejores». Un reto que, de cumplirlo, sería el broche de oro a una gran temporada.

Durante la mañana, comenzará su camino en Egipto. En un Mundial donde el margen de error es mínimo y cada combate tiene un peso decisivo, Isabel Nieto llega preparada para competir y confirmar una vez más su nivel entre las mejores karatekas del mundo.

El tatami dictará sentencia, pero la palentina vuelve a presentarse como una de las grandes bazas españolas para luchar por las medallas.

