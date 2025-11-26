Álvaro Infante, María Sancha, Isabel Nieto y Marta García, nominados a Mejor Deportista

El deporte palentino volverá a vivir su gran noche el 16 de diciembre en Paredes de Nava. El Centro Cultural de Artes Escénicas Jorge Manrique ... será el escenario de la Gala de los Premios del Deporte Palentino 2025, una edición que llega con la mirada puesta en el talento local y con el propósito de la Diputación de acercar los grandes eventos a los pueblos, donde la actividad deportiva mantiene una presencia constante durante todo el año.

El comité organizador ha dado a conocer los nombres de los cuatro nominados a Mejor Deportista Palentino 2025: el atleta Álvaro Infante, campeón de España de altura con un salto de 2,15 metros; la jugadora de balonmano María Sancha, capitana del Mecalia Atlético Guardés y pieza clave en la División de Honor Elite; la karateka Isabel Nieto, subcampeona de Europa en Armenia y clasificada para el Mundial de El Cairo que se disputa este fin de semana; y la atleta Marta García, séptima en el último Mundial de 5.000 metros y que batió un nuevo récord de España en el Europeo.

En la categoría de Mejor Entidad Deportiva 2025, el jurado valorará las candidaturas del Club Filipenses Baloncesto, ascendido esta temporada a Tercera FEB; el Saque Pádel Social Club, consolidado como referente autonómico con más de 400 alumnos y organizador de torneos multitudinarios; y el Club Atletismo Puentecillas, una de las entidades más representativas de la provincia, con más de 400 federados y resultados destacados en competiciones regionales, nacionales e internacionales.

Este año, además, la gala rendirá un sentido homenaje a Carlos Lozano Ruiz, enfermo de párkinson desde hace años y convertido en un símbolo de superación personal a través del deporte. Presidente honorífico de 'En Ruta por las Enfermedades Raras', Lozano ha participado de forma continuada en iniciativas inclusivas y se ha convertido en un referente para quienes afrontan situaciones similares.

La ceremonia arrancará a las 20:15 horas, aunque desde las 19:30 horas el jurado –integrado por representantes de la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, delegaciones deportivas, prensa palentina, vencedores de la última edición y la Delegación de Educación– votará en el propio teatro para elegir a los ganadores de ambas categorías.

También serán reconocidos los 30 deportistas propuestos por sus respectivas delegaciones provinciales, entre los que figuran nombres consolidados del panorama local en disciplinas como atletismo, kárate, natación, halterofilia, squash, motoclismo, pesca o tenis –en este último caso, con un reconocimiento póstumo a Juan Cruz Serrano–.

Paredes de Nava, que en los últimos años ha apostado de forma activa por acoger eventos deportivos de relevancia, se prepara ahora para convertirse en el gran punto de encuentro del deporte palentino en una edición que volverá a poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el impacto social de quienes mantienen vivo el pulso deportivo en la provincia.