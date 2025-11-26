El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Álvaro Infante, María Sancha, Isabel Nieto y Marta García. El Norte

Álvaro Infante, María Sancha, Isabel Nieto y Marta García, nominados a Mejor Deportista

La Gala del Deporte Palentino se celebrará el 16 de diciembre en Paredes de Nava con los cuatro aspirantes al premio

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:21

El deporte palentino volverá a vivir su gran noche el 16 de diciembre en Paredes de Nava. El Centro Cultural de Artes Escénicas Jorge Manrique ... será el escenario de la Gala de los Premios del Deporte Palentino 2025, una edición que llega con la mirada puesta en el talento local y con el propósito de la Diputación de acercar los grandes eventos a los pueblos, donde la actividad deportiva mantiene una presencia constante durante todo el año.

