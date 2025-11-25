La palentina Abagón, mejor empresa pyme de España de transporte regular de viajeros

El Norte Palencia Martes, 25 de noviembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

La empresa Abagón está de enhorabuena, ya que ha sido reconocida con el premio Empresa del año de transporte regular en categoría de pymes, un galardón que recibirá el 11 de diciembre en Madrid. Además, la firma ha presentado un nuevo autobús, y lo ha hecho en la plaza del Ayuntamiento de Guardo, donde se congregaron más de un centenar de vecinos para el evento. Comenzó con una introducción por parte del alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, y a continuación, el gerente de la empresa Abagón, Luis Vallejo, trasladó a los vecinos las siguientes palabras:

«Este premio es el reconocimiento a toda una vida de trabajo dedicada al transporte de viajeros. Lo recibe la empresa Abagón, pero pertenece al mundo rural del que formamos parte, quiero dedicarlo a todo el equipo y a la Junta de Castilla y León por el gran trabajo que está realizando para crear unos servicios de extraordinaria calidad en nuestra comunidad con la implantación de la gratuidad en los servicios regulares a través de la tarjeta Buscyl que nos permite viajar por toda la comunidad sin pagar, también a la Consejería de Educación por confiar en nosotros para transportar diariamente a nuestros hijos a los colegios e institutos, y a nuestras administraciones provinciales y locales, como la Diputación, los ayuntamientos y alcaldes que saben lo que es trabajar día a día por el mundo rural, y sobre todo a nuestros clientes, que sois los más importantes porque siempre confiáis en nosotros para realizar vuestros viajes», señaló el gerente.

La segunda parte del acto sirvió para presentar el nuevo autocar, un modelo Setra de Mercedes , «que, como todos nuestros autocares, incorpora las últimas innovaciones tecnológicas de seguridad y sostenibilidad que existen actualmente en el mercado. Tiene un gran alto grado de autonomía en la conducción y es la bandera de nuestra empresa, y también detectores de peatones y animales, radares laterales y un sistema automático de guiado de carril», explicó Luis Vallejo antes de que los vecinos de Guardo se acercaran a conocer el interior del autobús.