Palencia recibirá casi 10 millones de los fondos europeos para mejorar infraestructuras

A la segunda, sí. Después del chasco que supuso quedarse fuera de las ayudas europeas para el Plan de Infraestructura Verde, el Ayuntamiento de Palencia ... apretaba con fuerza los dientes a la espera de la resolución del otro programa de subvenciones comunitarias que estaba en juego. Han sido meses de angustia, puesto que del resultado de esta convocatoria dependía claramente la armazón de un verdadero plan de inversiones para el próximo año, ya que el Consistorio había presentado una memoria de proyectos cuyo importe ascendía a casi 20 millones de euros.

El resultado de la anterior convocatoria, la relativa a las infraestructuras de carácter ambiental, fue negativo. Se habían solicitado ayudas por 3,5 millones y la propuesta de Palencia se quedó fuera. Por poco, pero fuera, con lo que el Ayuntamiento se ha visto en la necesidad de replantear algunas de estas inversiones y priorizar qué actuaciones sí llevarán a cabo y cuáles quedan en cartera para cuando vengan mejor dadas. Pero con los llamados fondos Edil la situación es completamente diferente. La propuesta del Consistorio palentino sí se encuentra entre las agraciadas y esto supone una nueva lluvia de millones para la construcción y mejora de infraestructuras en la ciudad de Palencia.

Es la tercera vez que el Ayuntamiento consigue el respaldo europeo (fondos Feder) para ejecutar grandes planes de inversión. Primero fue el denominado Plan Urban, que se desarrolló en los barrios del Cristo y el Ave María entre los años 2007 y 2013, con una inversión de 10,2 millones de euros. Después, llegó la programación EDUSI, que suponía inicialmente una inversión de 20 millones, de la que finalmente solo llegaron a justificarse 15,3 millones. Las actuaciones se ejecutaron entre los años 2016 y 2024 y fueron 88 los proyectos que se pudieron completar.

Y ahora llega el turno de las ayudas del ayudas del Plan Edil (Estrategias de Desarrollo Integrado Local), financiadas con los fondos Feder, con un horizonte temporal que se ha fijado en el año 2029. Los proyectos que financia el Plan Edil están destinados a promover el desarrollo urbano sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. Pueden incluir actuaciones en rehabilitación de barrios, eficiencia energética, digitalización, movilidad urbana sostenible, protección del patrimonio, inclusión social o equipamientos públicos.

De esta forma, el Ayuntamiento de Palencia ha sido favorecido con una inversión total de 15.227.851 euros, de los cuales, el 60% (9.136.711 euros) serán financiados por los fondos europeos en el marco de una convocatoria de subvenciones encaminada transformar las ciudades en modelo de sostenibilidad, inclusión y calidad de vida, «consolidando la capital como un referente en regeneración urbana y bienestar ciudadano», según han manifestado fuentes municipales. El 40% restante debe ser aportado por el Consistorio.

La propuesta presentada por el Ayuntamiento a los planes Edil se conforma con tres proyectos motores: 'Reconfigurando el Espacio Público', 'Ciudad Verde y Conectada' y 'Palencia Desarrollo 360º'. Se trata de unos planes que fueron diseñados mediante la cooperación entre las diversas áreas municipales, agentes clave del territorio y la ciudadanía palentina a través de mesas de trabajo y encuestas. En todo caso, según se explica desde el Ayuntamiento, se definen por tener un impacto transformador e inclusivo al mismo tiempo.

El primero de estos proyectos se enfoca hacia el desarrollo de los barrios ubicados al este de las vías del tren, como Pan y Guindas, Ave María, El Cristo y San Juanillo, que son los de menor renta per cápita y presentan un déficit de infraestructuras públicas. «En ese apartado de reconfiguración del espacio público, hemos incidido en la falta de infraestructuras públicas al otro lado de la vía. Por tanto hay programados proyectos como una ciudad deportiva en Pan y Guindas, un parque cubierto en San Juanillo, un área entera de renaturalización del barrio del Cristo, la reorganización del parque de la Ave María y actuaciones en los colegios públicos Ave María y Juan Mena», explicó la alcaldesa, quien no podía este viernes ocultar la satisfacción tras conocer que Palencia figuraba en el listado de entidades beneficiadas con esta nueva convocatoria de fondos europeos.

El segundo de los bloques de actuaciones se orienta hacia la conectividad y la mejora ambiental. Busca favorecer la movilidad sostenible y las comunicaciones fluidas entre ambos lados de las vías. Se pretende, así, invertir el flujo de movimientos que los ciudadanos realizan en su día a día de estos barrios hacia el centro, al poder disfrutar de nuevas infraestructuras públicas de calidad. Además, este bloque hace hincapié en el perfil verde de la ciudad, incluyendo varias iniciativas que pretenden renaturalizar diferentes localizaciones del término municipal. «Hemos planteado una importante inversión en todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, con todo lo que son bicicletas eléctricas o de todo tipo. Es decir, movernos por la ciudad sin producir emisiones de CO2. Pero además, el proyecto estrella de ese bloque será la creación de un bosque escuela. Vamos a convertir la Casa Grande del Monte El Viejo en un bosque escuela que sirva de referente no solo provincial o autonómico, sino también mundial. Saben que detrás de esta iniciativa está el Corredor Biológico Mundial, que nos ayuda un poco a configurar lo que puede ser un bosque escuela modelo, porque el Monte El Viejo es kilómetro 0 de los bosques urbanos a nivel mundial y nosotros captamos eso», manifestó la regidora.

Mientras, el tercero de los apartados apuesta por la digitalización y modernización de los servicios públicos o la inclusión social, a través de actuaciones dirigidas a la prevención del absentismo escolar, el acceso equitativo a la tecnología en centros educativos o la búsqueda de la eficiencia administrativa, entre otras. Además, se fomentará el desarrollo de nuevas iniciativas y negocios con un enfoque integral para el impulso económico y social de la ciudad, desarrollando un ecosistema de innovación empresarial y emprendimiento, sin olvidar la consolidación de empresas ya establecidas.

Miriam Andrés señaló también que la memoria inicial elaborada por el Ayuntamiento planteaba una solicitud económica para impulsar inversiones por casi 20 millones de euros, por lo que, al haber sido reconocidos únicamente proyectos por 15,2 millones, deberá reconfigurarse alguna de las medidas. Vamos a tener que ajustar algunos proyectos, pero no importa, porque algunas de las intervenciones que venían en el plan ya hemos comenzado a ejecutarlas por nuestra parte, como la urbanización exterior de La Tejera, que al final se lleva casi un millón, lo que facilitará esos ajustes«, señaló la alcaldesa, quien dejó claro que todas las actuaciones que estaban previstas se llevarán a cabo a lo largo de los próximos años.

La alcaldesa señaló que todas las inversiones deben estar completadas en diciembre de 2029 y se mostró también tranquila en cuanto a la capacidad de financiación del Ayuntamiento, que debe aportar el 40% de esos 15,2 millones de euros. «Se hará mediante la ampliación de crédito, una vez que se estudie cómo vamos a ir distribuyendo las anualidades. Lógicamente, no vamos a ser capaces de ejecutar en un año ni en dos los 15 millones, así que iremos adaptando el presupuesto de cada año a esa senda financiera obligatoria, dado que tenemos que cofinanciar en un 40%», manifestó la alcaldesa.