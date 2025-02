Palencia buscará en los fondos europeos la regeneración de los barrios del otro lado de la vía

Que el plan de inversiones municipales recogido en la propuesta de presupuestos para el año 2025 se queda muy corto, con solo 4,24 millones ... de euros, es una de las grandes críticas que ha recibido el borrador elaborado por el equipo de gobierno socialista, que en estos momentos se está negociando con los grupos de la oposición.

La alcaldesa, Miriam Andrés, es plenamente consciente de ello y no ha tenido hasta ahora ningún reparo en reconocerlo porque mantenía un as oculto bajo la manga. Se trata de una jugada arriesgada, porque no dependerá de su decisión, sino del Gobierno de España, dado que esa apuesta pasa por la consecución de un nuevo gran plan urbanístico financiado con fondos europeos, en una nueva línea de subvenciones similar a las concedidas en años anteriores bajo denominaciones como URBAN y EDUSI.

Se trata en esta ocasión de los fondos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integral Local), a los que Palencia aspira con un plan de acción integral presupuestado en 19,6 millones de euros para ejecutar un amplio listado de actuaciones encaminadas a «transformar la ciudad en un modelo de sostenibilidad, inclusión y calidad de vida consolidando a Palencia como un referente en regeneración urbana y bienestar ciudadano», según destacó la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, cuyo equipo se ha encargado de elaborar la propuesta que el Ayuntamiento de Palencia ha presentado a esta nueva convocatoria de las ayudas comunitarias.

Luego, si el Consistorio se hace de nuevo con las subvenciones europeas, ese mermado plan de inversiones previsto para 2025 se verá sustancialmente disparado, tal y como quiso destacar la alcaldesa, quien insistió en que ante la posibilidad de recibir las ayudas europeas no tenía sentido recurrir a un crédito para sufragar unas actuaciones que podrían ser cofinanciadas por la UE a través del Feder. Porque, según indicó, hasta dentro de un mínimo de seis meses no se conocerá la resolución de la convocatoria, con lo que no puede conocerse aún cuánto dinero recibirá el Ayuntamiento, si los 19,6 millones solicitados, si una parte para alguna de las actuaciones recogidas, o nada, en el peor de los casos. Y además, queda otro aspecto por reseñar y es que la subvención solo financia el 60% del coste de las obras, con lo que el 40% debe ser pagado por el Ayuntamiento con sus propios fondos.

Para llegar a este punto, tal y como destacó Judith Castro, el Ayuntamiento ha tenido que dar una serie de pasos previos, como la modificación de la Agenda Urbana, trámite para el que se ha conseguido un amplio respaldo social a través de un proceso de participación ciudadana. Y esto ha permitido elaborar un plan especial, que se ha querido denominar con el acrónimo PALENCIA (Plan de Acción Local para la Equidad, la Naturaleza, la Conectividad, la Innovación y el Avance) con el que «se aborda de manera integral la recuperación del patrimonio, la sostenibilidad y la mejora del espacio público de los entornos al este de las vías del tren. Asimismo, apuesta por la rehabilitación y protección del patrimonio cultural, la creación de nuevas zonas verdes, la digitalización de la administración y el fomento de infraestructuras accesibles e inclusivas. PALENCIA también pone el foco en la movilidad sostenible, con medidas orientadas a la reducción de emisiones, la mejora del transporte limpio y la optimización de los entornos urbanos. A ello se suma el impulso de espacios de socialización, como huertos urbanos y áreas recreativas, promoviendo un modelo de ciudad más habitable y en armonía con el medio ambiente», según ha indicado la concejala de Impulso Económico.

La propuesta municipal plantea actuaciones en torno a lo que se han denominado tres proyectos motores. El primero de ellos, enfatiza el desarrollo de infraestructuras urbanas de los barrios ubicados al otro lado de las vías (Cristo, Ave María, San Juanillo y Pan y Guindas). En este ámbitos se destacan proyectos ya consolidados como la construcción del Centro de Congresos de La Tejera; se trabaja también por favorecer la inclusión y el deporte con la puesta en marcha de una ciudad deportiva en Pan y Guindas, por un lado, y la rehabilitación de la Alcoholera, por otro. Se plantean también la construcción de un parque cubierto en el barrio de San Juanillo, la ampliación del parque infantil del Ave María, con la creación también de una zona de refugio climático. Por último, se procederá a la regeneración de espacios degradados en El Cristo. La alcaldesa indicó también que este ámbito figura uno de sus proyectos estrella, como el la construcción del parque infantil cubierto, que se ubicará en la calle Los Fresnos, para el que se están ya elaborando los pliegos para el concurso de ideas, puesto que, tal y como indicó, aunque no se reciba la subvención europea, «este proyecto se hará».

Según explica el equipo de gobierno, el segundo de los proyectos motores se centra en promover la sostenibilidad y conectividad de los barrios al este de las vías. Además, se establecerá el Bosque-Escuela, un espacio dedicado a la educación ambiental en la Casa Grande del Monte el Viejo; se implementarán nuevos caminos escolares y se creará un sistema de préstamo de bicicletas eléctricas municipales. Por otro lado, la inclusión y la sostenibilidad se fusionarán en los huertos urbanos. Además. se llevará a cabo el proyecto Efides Renovable, que busca optimizar el uso de energías limpias en los edificios municipales, y se mejorarán infraestructuras educativas, con la renovación del colegio Juan Mena en el Cristo, afectado por el fibrocemento, y del colegio Ave María, garantizando unas instalaciones seguras y eficientes.

El tercero de los proyectos motores se plantea como una apuesta por la digitalización y modernización de los servicios públicos. Así, se implementará el programa Palencia Educa, dotando a colegios de herramientas de nuevas tecnologías y garantizando el acceso equitativo a la tecnología en las áreas más desfavorecidas. La eficiencia administrativa se fortalecerá con la gestión digital de personal y nóminas y con un sistema de almacenamiento y 'backup'. En el ámbito del emprendimiento, un nuevo Ecosistema de Innovación Empresarial y Emprendimiento fomentará el desarrollo de nuevas iniciativas y negocios en la ciudad. Finalmente, se actualizarán servicios clave como la gestión del cementerio y la gestión urbanística, optimizando la administración de espacios municipales.