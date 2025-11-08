Palencia prepara la iluminación navideña a casi un mes de su encendido Una campana de gran altura en la Plaza Mayor estará arropada por la ornamentación especial de los balcones, que lucen parrillas cálidas con metacrilatos fosforescentes en forma de bolas y abanicos

No cabe duda de que tras la irrupción de Vigo en el firmamento navideño mundial, toda ciudad española que se precie ha reforzado su iluminación ornamental de la Navidad. Palencia no ha querido tampoco quedarse a la zaga y el esfuerzo económico está siendo considerable, con un contrato que arrancó el año pasado para tres temporadas con la empresa murciana Luzormur, en el que también se incluye el alumbrado especial de las fiestas de San Antolín.

Y sin duda, el punto de mayor impacto luminoso se encuentra en la Plaza Mayor, donde este año se instalará una gran campana luminosa de catorce metros de altura, que incorporará un piloto musical cada hora con un espectáculo coordinado de música e iluminación. La instalación se completará con una ornamentación especial en las balconadas del entorno, donde ya se han comenzado a colocar las parrillas cálidas con metacrilatos fosforescentes en forma de bolas y abanicos, que están siendo sometidas también a las primeras pruebas. No obstante, habrá que esperar hasta el jueves 4 de diciembre para disfrutar de ese espectáculo de luz navideña. Es la fecha prevista para el encendido oficial con el que dar paso a un ambiente cálido y sorprendente que combine tradición y tecnología.

El contrato municipal para el alumbrado festivo en Palencia, que se extiende hasta 2026 con un presupuesto global de 785.712 euros, incluye también la instalación de 26 arcos led en la calle Mayor y un aumento de los motivos luminosos en toda la ciudad, que pasan de 84 a 97.

Las principales avenidas (Casado del Alisal, Cardenal Cisneros y Modesto Lafuente), junto con varias rotondas, también tomarán parte en una iluminación que busca realzar los espacios más transitados y reforzar el ambiente festivo.

