Palencia inicia la cuenta atrás para el eclipse solar total Tabanera de Cerrato acoge hoy sábado un encuentro y 'La totalidad estará en Palencia' es el lema con el que la Diputación invita a vivir en la provincia la experiencia única del 12 de agosto de 2026

Tabanera de Cerrato será escenario este sábado 16 de agosto de una jornada astronómica abierta a todos los públicos, que marca el inicio de la cuenta atrás hacia un acontecimiento celeste histórico: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, cuya franja de visibilidad privilegiada cruzará la provincia de Palencia.

Este encuentro es también el evento precursor del RETA 2026, la Reunión Europea de Telescopios Astronómicos, que reunirá a cientos de astrónomos amateurs y profesionales en diferentes pueblos de Palencia el próximo año, coincidiendo con la observación del eclipse total.

La jornada de 16 de agosto es organizada por la Universidad Rural Paulo Freire del Cerrato, AstroARAs, Centro Astronómico Aristarco de Samos en Marcilla de Campos y la Asociación Astronómica M31 de Bilbao, con el objetivo de acercar la astronomía a la ciudadanía, poner en valor el cielo oscuro del medio rural palentino y preparar el terreno para uno de los eventos astronómicos más esperados del siglo.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada del Diputado de Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Deportes, Francisco Pérez, activaron el martes la cuenta atrás para el Eclipse Solar Total que tendrá lugar dentro de un año, el 12 de agosto de 2026 a las 19:33 horas.

El tótem digital instalado en la Oficina de Turismo de la capital muestra la cuenta regresiva para este gran evento astronómico, que convertirá a la provincia en uno de los enclaves privilegiados para su observación.

Un acontecimiento único en un lugar excepcional. Palencia se encuentra situada en la línea de centralidad del eclipse, lo que permitirá a numerosos municipios de la provincia disfrutar del fenómeno en su fase de totalidad: un instante mágico en el que el Sol quedará completamente oculto por la Luna. Un fenómeno que no se repetirá en estas condiciones en España hasta dentro de muchas décadas.

La Diputación Provincial, a través de su Servicio de Turismo, ha puesto en marcha una estrategia integral para aprovechar el eclipse como palanca de impulso del astroturismo y dinamización del medio rural. Entre las acciones previstas destacan la elaboración de una guía divulgativa, con contenidos básicos de astronomía, cronogramas del eclipse por municipio, consejos de seguridad y recomendaciones específicas para fotógrafos y aficionados.

También la distribución gratuita de gafas homologadas para la observación segura del fenómeno en toda la provincia, la organización de charlas, talleres y actividades de sensibilización en centros educativos, asociaciones y espacios culturales, y una campaña de promoción para colocar a Palencia como destino de referencia en turismo astronómico.

Además, hace unas semanas se celebró una primera reunión informativa con los alcaldes y alcaldesas de la provincia para coordinar esfuerzos y planificar conjuntamente este gran evento. La implicación del territorio será clave para ofrecer una experiencia segura, educativa y emocionante tanto a la población local como a los miles de visitantes que se espera que acudan.

'La totalidad estará en Palencia'. Con este lema, la Diputación lanza un mensaje claro: Palencia será uno de los mejores lugares del mundo para vivir el Eclipse Solar Total del 12 de agosto de 2026, un espectáculo natural irrepetible.