El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Conrado Merino, flanqueado por Rosa González, de la Cámara de Comercio, y el vicerrector Julio Diez Casero. Almudena Álvarez

Palencia ensalza su potencial industrial y emprendedor como fortalezas de la España plural

La Cámara de Comercio reúne a representantes del tejido económico y social para reivindicar el papel de la provincia en el progreso y modernización del país

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:08

Comenta

La Cámara de Comercio de Palencia celebró este jueves el foro 'Las fortalezas de la España plural', una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio ... de España con el objetivo de poner en valor los recursos y capacidades de cada territorio y construir un relato común de país basado en sus fortalezas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  2. 2

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  3. 3 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  4. 4

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero
  7. 7

    El Estrella Michelin Trigo toma el Herreriano: «Habrá oferta para atraer nuevos clientes»
  8. 8 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palencia ensalza su potencial industrial y emprendedor como fortalezas de la España plural

Palencia ensalza su potencial industrial y emprendedor como fortalezas de la España plural