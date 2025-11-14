Palencia ensalza su potencial industrial y emprendedor como fortalezas de la España plural

La Cámara de Comercio de Palencia celebró este jueves el foro 'Las fortalezas de la España plural', una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio ... de España con el objetivo de poner en valor los recursos y capacidades de cada territorio y construir un relato común de país basado en sus fortalezas.

El encuentro, presidido por Conrado Merino, reunió en la sede cameral a representantes del tejido empresarial y social, junto a perfiles de la universidad, la diócesis, los medios de comunicación o la administración local, para debatir sobre la aportación de Palencia a la España plural, tanto desde las llamadas cualidades blandas, historia, cultura, patrimonio o estilo de vida, como desde las cualidades duras, vinculadas a la economía, la innovación, la educación o las infraestructuras.

«Lo que queremos es dar a conocer los valores y recursos que tiene Palencia y su provincia, muchos de ellos aún poco reconocidos fuera de aquí», señaló Merino, destacando el interés de este foro que permitirá evaluar las fortalezas palentinas para que se recojan en el ámbito nacional y que España mire hacia Palencia como un territorio con historia, patrimonio y oportunidades.

El presidente de la Cámara reivindicó en este sentido la necesidad de situar a Palencia en el mapa nacional destacando su riqueza patrimonial y cultural, pero también su solidez industrial y empresarial. «Tenemos una industria fuerte, con empresas de referencia como Renault, un sector agroalimentario puntero y un pequeño comercio que, pese a las dificultades, sigue demostrando capacidad de iniciativa y progreso», afirmó.

Merino recordó además que la provincia ha crecido en población por primera vez en años, un dato que, a su juicio, demuestra dinamismo y confianza en el futuro. No obstante, advirtió de que el emprendimiento solo prosperará si el sistema ofrece garantías reales al empresario, reclamando menos burocracia y una fiscalidad más favorable.

El foro 'Las fortalezas de la España rural', que forma parte de un proyecto nacional coordinado por la Cámara de Comercio de España, busca recoger las conclusiones de las 84 cámaras territoriales y elaborar un documento que refleje la diversidad y la potencia de los territorios españoles. El objetivo final es afianzar la autoestima como país y conseguir un reposicionamiento estratégico de España que permita un nuevo salto de modernidad, progreso y bienestar para el conjunto de la sociedad.