El presidente de la Cámara aplaude a Gerardo Fernández Calvo, CEO de Trapa, medalla de oro.

El presidente de la Cámara aplaude a Gerardo Fernández Calvo, CEO de Trapa, medalla de oro. Lucía Burón-Ical
Palencia

La Cámara de Comercio alerta contra la preocupante falta de mano de obra y el alto absentismo

La entidad entrega sus premios anuales a Trapa, Aislamientos Javier y Luis Casañé Decoración, con el Oro, Plata y Bronce; AMGU, Vinok, Saque Padel Club y La Mejillonera, con otros galardones

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:38

Remarca que su discurso a veces no gusta, pero que simplemente actúa como vocal los empresarios, de los que recoge inquietudes y preocupaciones. El presidente ... de la Cámara de Comercio, Conrado Merino, muestra sensibilidad con la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas por las dificultades a las que se enfrentan. Aplaudido enormemente tras su discurso en la entrega de premios de la Cámara de Comercio, en el que alertó sobre la escasez de mano de obra y el elevado absentismo laboral, Conrado Merino señaló que la competitividad y la pervivencia de las pequeñas y medianas empresas está amenazada, precisamente por esa falta de motivación de los trabajadores. «Me siento en la obligación de decirlo, porque son mis ideas, no es cuestión de ideologías ni de partidos, sino de personas, y hay algunos a los que les vale todo para perpetuarse en el poder, pero todo no vale», señaló el presidente de la Cámara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

