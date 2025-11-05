La Cámara de Comercio alerta contra la preocupante falta de mano de obra y el alto absentismo

Remarca que su discurso a veces no gusta, pero que simplemente actúa como vocal los empresarios, de los que recoge inquietudes y preocupaciones. El presidente ... de la Cámara de Comercio, Conrado Merino, muestra sensibilidad con la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas por las dificultades a las que se enfrentan. Aplaudido enormemente tras su discurso en la entrega de premios de la Cámara de Comercio, en el que alertó sobre la escasez de mano de obra y el elevado absentismo laboral, Conrado Merino señaló que la competitividad y la pervivencia de las pequeñas y medianas empresas está amenazada, precisamente por esa falta de motivación de los trabajadores. «Me siento en la obligación de decirlo, porque son mis ideas, no es cuestión de ideologías ni de partidos, sino de personas, y hay algunos a los que les vale todo para perpetuarse en el poder, pero todo no vale», señaló el presidente de la Cámara.

Ensalzando a los empresarios, «porque ya por ser empresarios se merecen un premio», insistió en el problema al que se enfrentan, «que es el de encontrar trabajadores, además del absentismo laboral, que está en un 13-14% y eso está haciendo que las empresas seamos menos competitivas y las pequeñas y los autónomos estén al borde del cierre».

«En el 100% de las plantillas, el 85% va a trabajar, pero el 15% que no va también cobra, y los empresarios queremos muchas veces incentivar a los que trabajan más, pero ese dinero que damos de más se queda en el sistema y eso es lo que tenemos que mejorar», consideró aludiendo a la falta de motivación. «Se han perdido las ganas de crecer laboralmente, nadie quiere asumir responsabilidades ahora, y eso que la responasbilidad es dinero para poder comprarse casas, coches, para vivir mejor, así lo entendíamos al menos en nuestra generación», ha dicho Conrado Merino, de 61 años. «Tenemos muchas dificultades para conformar plantillas y somos afortunados de tener mano de obra de otros países, y agradecemos a esas personas que se acoplan sobre todo a trabajos de los que los españoles no quieren ni oír. Necesitamos mano de obra, y para ello, necesitamos que se agilicen los trámites para los extranjeros que vienen a trabajar. Para los que lo hacen sin papeles y quieran trabajar, se les debe favorecer la legalización, que trabajen y que contribuyan, no les tengamos comiendo la sopa boba, porque a los que no quieran, que se tomen las medidas oportunas para que salgan de este país», argumentó.

Aludió también a la reciente propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de reducción de 40 a 37,5 horas de trabajo semanales, a la que el Congreso dio la espalda en septiembre. «Los empresarios nos alegramos de que no haya salido adelante, pero no por la media hora más o menos, que era todo un juego político que no iba a llegar a aprobarse, sino porque habría roto a pequeñas y medianas empresas. En este país el problema es que las medidas que deben tomar el Gobierno con la patronal y los sindicatos, se reduzcan a la señora ministra, que marca el rumbo sin contar con los empresarios, y eso no es bueno ni justo, más viniendo de alguien que ni ha dirigido una empresa ni siquiera ha trabajado en ninguna», criticó a Yolanda Díaz.

Consideró Conrado Merino que el problema que hay que solucionar no es la jornada semanal, «porque está muy bien que quiten media hora a los trabajadores, pero no a costa de los empresarios, que lo asuma el sistema, que está abarrotado de cargas, y aquejado del absentismo. Antes debieran haber planteado el problema de salud de los trabajadores, porque sufrimos una cantidad muy grande de bajas médicas, necesitamos ser más competitivos, y nosotros sabemos cómo resolverlo y los políticos también, pero les cuesta tomar medidas», añadió.

Otro de los obstáculos con los que se encuentran, para el presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, son los sueldos. «Si un trabajador gana 1.200 euros, que entiendo que es un sueldo flojo, el empresario paga 2.200 por él, porque pago a Hacienda 500 y a la Seguridad Social otros 500. Soy el primero que sé que con los sueldos actuales es difícil llegar a fin de mes, tenemos que subir esos salarios, pero sobre todo hacer que todo el dinero que un empresario pone por un trabajador le llegue, no se quede en el sistema», dijo denunciando que los empresarios se ven obligados a actuar como «recaudadores de impuestos» y que los incentivos salariales se diluyen en el sistema.

Fue el discurso del día grande de la Cámara de Comercio, que ha conmemorado 52 ediciones de estos premios, en los que Chocolates Trapa (Europraline) se ha alzado con la Medalla de Oro, el máximo galardón, en reconocimiento a su excelencia empresarial y su impacto social en la provincia. Desde 2013, esta empresa palentina transformó la marca Trapa, consolidándola como referente en el sector chocolatero con un enfoque en estilo, innovación y sostenibilidad. Con una inversión superior a 35 millones de euros, Trapa amplió su fábrica en Dueñas, diversificado su portafolio con productos como bombones sin azúcar, tabletas con estevia y helados, y alcanzado un 33 por ciento de sus ventas en exportaciones.

La Medalla de Plata fue para Aislamientos Javier, de Javier Hernando, en Palencia, por su liderazgo en soluciones constructivas modernas. Esta empresa destaca por su amplio catálogo de materiales de construcción, asesoramiento técnico y especialización en aislamientos térmicos y acústicos, consolidándose como referente provincial.

Por su parte, Luis Casañé Decoración, dirigido por Mónica Casañé (recogió el premio su madre, Pilar González), recibió la Medalla de Bronce por su evolución desde la industria textil hacia la decoración integral del hogar. Con raíces en la fabricación de mantas de lana, la empresa ha expandido su presencia a nivel nacional, atendiendo a clientes particulares, hoteles y restaurantes.

En la categoría de Especial Relevancia, la Fundación AMGU-Agrupación Musical de Guardo, liderada por Manuel Dos Santos, fue reconocida por su labor sociocultural y artística. Esta entidad, que gestiona una escuela única en Castilla y León, ofrece formación en música, danza, teatro y artes plásticas a más de 500 alumnos, incluyendo colectivos vulnerables.

En la categoría de Innovación, Calidad, I+D y Nuevas Tecnologías, Vinok, liderado por Juan Pablo Izquierdo, fue premiado por su solución antifalsificación en el sector vinícola mediante tecnología blockchain y chips NFC, ofreciendo trazabilidad y transparencia a los consumidores. Su modelo escalable tiene potencial en sectores como alimentación y lujo.

El premio al Emprendedor-Nueva Empresa recayó en Saque Padel Club, de Germán Albarrán y Víctor Plaza, un centro deportivo en Palencia que combina pádel, wellness, gastronomía y eventos. Con diez pistas de última generación y una escuela con más de 400 alumnos, Saque se ha convertido en un referente en Castilla y León.

Finalmente, en la categoría de Turismo, La Mejillonera, dirigida por Raúl Agúndez, fue reconocida por sus 52 años como referente de la hostelería palentina. Con su emblemática carta de mejillones y patatas bravas, galardonadas como las mejores de España, la combinación de tradición, calidad y modernización continua del establecimiento le han hecho merecedores del premio.