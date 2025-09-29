Palencia está entre las diez ciudades españolas más baratas para vivir Hacer la compra o adquirir y alquilar una vivienda en la capital palentina es más asequible que hacerlo en otras poblaciones, según el portal Kelisto

¿Cómo se compara tu ciudad con el resto? ¿Quién tiene la mejor calidad de vida? ¿Dónde se disparan los salarios? ¿Dónde el alquiler está a precio de oro? ¿Dónde puedes permitirte beber un buen vino? ¿Adónde deberías ir a comprar un nuevo iPhone? ¿Cuánto cuesta el café, la cerveza o las entradas de cine en todo el mundo?El informe anual de Deutsche Bank, 'Mapping the World's Prices', desvela algunas de las curiosidades de la economía mundial: desde los precios de los taxis y cafés, hasta el coste de un alquiler y, en general, la calidad de vida en las principales ciudades del planeta, una clasificación mundial centrada en 69 ciudades que más importan a los mercados financieros globales, entre las que se cuelan Madrid y Barcelona.

En términos más cercanos, el último informe del portal especializado Kelisto.es, desglosa el precio de parámetros básicos como cuánto cuesta comprar una casa, llenar el depósito o lo que se paga por impuestos como el IBI o la tasa de basuras en las 50 capitales de provincia y en las dos ciudades autónomas de España, revela asimismo que hay tres ciudades castellanas y leonesas que se cuelan en el 'top diez' de las más baratas de España. Y ahí está Palencia, que aparece como la sexta capital más barata de España, con un coste de la vida el 10,33% por debajo de la media nacional.

Palencia está en el 'top' de las más económicas para alquilar un piso, igual que entre las más baratas para llenar la cesta de la compra, y por ejemplo, ocupa la cuarta plaza entre las que tienen un trayecto en taxi más barato.

Con una renta media por hogar de 33.265 euros (Zamora está a la cola con ingresos medios anuales de 30.988, solo por detrás de Lugo, cuando la del conjunto de país es de 36.657), llama la atención en el informe de Kelisto que precisamente el pan y la leche sean artículos mucho más caros, colocando a Palencia a la altura de Barcelona o Bilbao en los precios de estos productos básicos.

Sin embargo, Palencia –con datos extraídos de diferentes portales en base a las últimas estadísticas disponibles, cuyo año de referencia varía en función del índice en cuestión–, con precios de vivienda por debajo del promedio nacional, llenar el carro de la compra es algo más económico.

1 Comprar o alquilar una vivienda

Comprar una casa de unos 90 metros cuadrados en la ciudad del Carrión está cuantificado en 159.570 euros, un precio que le coloca en el lugar 47 de España, y que supone, según este informe, que es el 30% más bajo que en las demás ciudades de España analizadas. Este precio se eleva hasta los 202.140 euros en la vecina Valladolid cuando la media nacional se sitúa en 228.527 euros. Burgos (204.030), Segovia (204.840) o Salamanca (206.550) superan a otras que tienen una población similar a la suya como Córdoba, donde el precio medio es de 168.930 euros.

En la parte baja de la clasificación están Zamora y Ávila, con un coste de 123.210 y 131.130 euros, respectivamente. Estas dos capitales son las más asequibles en compra de vivienda de entre 52 ciudades. A la cabeza están San Sebastián (610.560) y Madrid (540.990).

El mercado inmobiliario también es más ventajoso en Palencia en lo relativo al alquiler, que con 671 euros es la segunda más económica del país (el promedio nacional se sitúa en 1.053 euros). En Castilla y León, la ciudad más cara para arrendar, siempre según la plataforma, es Segovia, donde cuesta 1.225 euros al mes.

2 Impuestos

Los palentinos pagan mucho menos de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que la media de los españoles. Esa es una de las conclusiones que se extraen del estudio, que concreta que en Palencia este coste anual es de 57,53 euros. En este sentido, quienes más desembolsan del país son los sorianos (176,26 euros) y donde menos, en Pamplona (23,44).

Con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el gasto anual para un coche de 11,9 caballos fiscales supone 61,86 euros de media en España y en Palencia el 17,5% menos. También es el 38% más barato que la media la tasa de recogida de residuos urbanos.

3 Suministros de luz y gas

Está dividido el mapa de la Península en tres grandes zonas en cuanto al coste de los servicios de luz y gas. La tarifa de gas natural en Palencia, como en todo el centro peninsular, es de 816,91 euros anuales, la más alta, mientras que en el norte está la más reducida (360,67 euros) y en el sur, la costa mediterránea y las islas, la intermedia (629,05). Respecto al gasto de luz, en todas las provincias del centro peninsular es de 581,64 euros anuales.

Asimismo, un seguro de coche a terceros cuesta de media 174 euros, cifra a la que no llegan los palentinos, pues según Kelisto.es se paga en la ciudad 158 euros anuales por la póliza, una de las cuantías más económicas del país.

4 La cesta de la compra

Los palentinos destinan de media 479,44 euros cada mes a llenar el carro de la compra, un desembolso similar, aunque ligeramente inferior, a lo que gastan los españoles (489,67 euros). Sin embargo, conviene prestar atención es en productos básicos como el pan o la leche, que al contrario de la cesta de la compra global pone a Palencia en el 'top' de las ciudades más caras, a la altura de Barcelona, Bilbao o Vitoria.

Mientras que Valladolid es, junto con Segovia y Ávila, la ciudad de Castilla y León más barata para llevarse una barra (0,89 euros), Palencia sin embargo aparece en el tercer lugar más caro en el caso del pan, con 1,59 euros la barra, y en el cuarto lugar en el caso de la leche, a 1,08 euros el litro.

5 Transporte y gasolina

Llenar el depósito de gasolina cuesta en España, de media, 73,98 euros y hay hasta 24,49 euros de diferencia de hacerlo en la ciudad más cara (Palma de Mallorca) y la más barata (Santa Cruz de Tenerife). En este sentido, Palencia está en el puesto 21 de España y supone un desembolso de 75,07 euros, según los datos del Ministerio del Interior a fecha de julio del año pasado.

Valladolid, Ávila, Burgos y León están entre las 10 ciudades con el billete sencillo de autobús más caro, pero Ávila y Palencia ocupan la tercera y cuarta plaza, respectivamente, entre las que tienen un trayecto en taxi más barato.

6 Ocio

Si quiere ver una película, escoja bien dónde acudir, porque puede haber una diferencia de casi cuatro euros entre la ciudad más cara para hacerse con una entrada (Madrid y Barcelona, 10 euros) y la más barata, Segovia (6,25 euros).

Deberá pagar más, sin embargo, por tomarse una cerveza, con un precio, según el informe de 2,90 euros en Palencia –León (2,80), Salamanca (2,25) o Segovia (2)–. Segovia es la capital más barata para comprar una entrada de cine, y ocupa el segundo lugar entre las más económicas para tomarse una jarra de cerveza, junto con Sevilla y Murcia, entre otras.

