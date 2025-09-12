Los precios suben en Castilla y León el 2,6%, menos que la media del país El coste de la vivienda aumentó un 5,3%, un 4,3 % las bebidas alcohólicas y el tabaco y un 3,9 hoteles, cafés y restaurantes

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en agosto un 2,6% en Castilla y León, seis décimas más que en el mismo mes del año pasado (2%), y una décima menos que la media nacional que se situó en el 2,7, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en agosto. Las Islas Balears y la Comunidad Valenciana presentaron las tasas más elevadas (3,2% en ambas) y La Rioja y la Región de Murcia las más bajas (2,1% en ambas).

La subida de precios del mes de agosto en Castilla y León se debe, principalmente, al aumento del 5,3% de la vivienda, del 4,3% de las bebidas alcohólicas y tabaco, del 3,9% en los precios de hoteles, cafés y restaurantes y del 3% en alimentos y bebidas no alcohólicos. Los precios en medicina subieron un 1,76%; el menaje, un 1,5%; vestido y calzado, un 0,8%; comunicaciones, un 0,8%; ocio y cultura, un 0,6%; y transporte un 0,7. Por el contrario, la enseñanza bajó un 0,3%.

Por lo que se refiere a la variación mensual respecto a julio aumentaron un 1,6% en cultura y ocio; 0,3, en hoteles, cafés y restaurantes; 0,2, transportes; y 0,1, en comunicaciones. Los descensos fueron para los alimentos y bebidas no alcohólicas y vestido y calzado (-1%); las bebidas alcohólicas (-0,2); y menaje (-0,1) . Se mantienen igual vivienda, medicina y enseñanza.

Por provincias

Por provincias, los precios crecieron en nueve de Castilla y León con respecto a julio de 2024, con los mayores aumentos en Salamanca (3,3%) y Valladolid (2,8%), seguidas de León (2,7), Ávila (2,4) y Burgos, Segovia, Soria y Zamora (2,3) en cada caso.

En cuanto a la evolución mensual, los precios bajaron en todas las provincias. En Ávila -0,2%; Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid (- 0,1 en todas) y en León y Zamora no se produjo variación alguna.