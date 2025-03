Mayte Rodríguez es desde el año 2018 la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia (Favpa) donde se desarrolla una intensa actividad ... y desde donde también reclaman una mayor implicación ciudadana para mejorar así la vida de los barrios que conforman la ciudad de Palencia.

Ahora, con la renovación de muchas de las juntas directivas, se muestran optimistas. «Estamos muy contentos porque está entrando mucha gente nueva a las asociaciones y más que nueva, joven, que no es nada fácil. Lo que necesitamos en Palencia es gente joven que nos haga el relevo porque hay barrios, como el mío, en el que somos gente mayor y la edad media es de más de 65 años», indica Mayte Rodríguez.

En este sentido, lamenta que «Palencia es una ciudad dormitorio y es difícil que la gente se comprometa. La gente no es colaborativa y se dedica más a criticar que a otra cosa. No saben las cosas que se hacen en las asociaciones. Simplemente, nos ven que hacemos costura, manualidades o ejercicio, no ven todo lo que hay detrás y la cantidad de documentación y trámites que tenemos que hacer. La gente no quiere más que una buena verbena en sus fiestas».

En cuanto a la relación con el gobierno municipal, asegura que hay una escucha por parte del ayuntamiento a las peticiones que se hacen desde Favpa. Ahora mismo, el principal problema al que se enfrenta la ciudad es a las obras ferroviarias que se están ejecutando en diferentes puntos de la ciudad y que afectan especialmente a barrios como el de San Antonio. «Lo del soterramiento no sé si mis nietos lo verán algún día, pero el salto del carnero que van a hacer va a dividir la ciudad. No entendemos que se tire un puente sin haber hecho otro. Vamos a estar incomunicados por un muro como el de Berlín».

Además, desde Favpa se está esperando a que en abril se termine con el asfaltado y la peatonalización de las calles así como también se pueda llevar a cabo el cambio de los recorridos de las diferentes líneas de los autobuses urbanos que recorren la capital. «Han hecho un estudio, nos lo han presentado y sobre el papel todo parece muy bonito pero hay que verlo hecho, como todo», concluye Rodríguez.